Saiba como participar das campanhas de apostas grátis para a Copa do Mundo 2026.

A busca da Seleção pelo hexa na Copa do Mundo de 2026 também impulsionou uma série de promoções nas bets legalizadas. Entre elas estão as freebets: apostas grátis que permitem aos usuários dar palpites nos jogos do Mundial sem usar o saldo da conta.

Disponíveis desde o início da fase de grupos, as campanhas devem permanecer ativas ao longo de toda a competição, especialmente para os jogos da Seleção Brasileira. Descubra como funcionam as principais promoções de freebet e veja como participar!

5 freebets para a Copa do Mundo 2026

As 5 principais freebets para a Copa do Mundo de 2026 estão disponíveis na Superbet, BandBet, Sportingbet, EstrelaBet e Stake.

1. Superbet: Super Sextou: Para Buscar o Hexa

O Super Sextou da Superbet libera, toda sexta-feira, até as 23:59, R$6 em freebet para os usuários usarem em qualquer evento ou mercado esportivo, incluindo a Copa do Mundo.

A participação é permitida para quem tem cadastro na Superbet e já fez pelo menos uma aposta. Para resgatar, é necessário apenas fazer login no horário e tocar em "Participar" para receber a aposta grátis.

Após se cadastrar com o código de indicação Superbet e reivindicar a promoção, fique atento aos requisitos de uso da aposta grátis:

Expira em 7 dias;

Caso o palpite esteja correto, os R$6 da aposta grátis são descontados do retorno da aposta;

Proibida para menores de 18 anos.

2. BandBet: Missão Múltipla da Rodada

A Missão Múltipla da Rodada libera até 3 freebets de R$5 cada para apostar na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Para participar, o usuário da marca precisa cumprir uma aposta como requisito para o recebimento da freebet. Acompanhe as regras de apostas na Copa do Mundo para se qualificar para a campanha:

Aposta múltipla;

Odds mínimas totais de 4.0 no bilhete;

Aposta mínima de R$25.

Nas regras de utilização da aposta grátis, a marca requer odds mínimas de 2.0 e não permite sacar a freebet antes de apostar.

3. Sportingbet: Gol da Seleção? Prêmio na Mão

Na Sportingbet, a campanha Gol da Seleção? Aposta Grátis na Mão libera até R$20 em apostas grátis na Copa do Mundo. A cada gol do Brasil em um jogo válido, a campanha libera R$5 em freebet e 10 giros grátis, com limite de 4 por jogo.

Válida para a fase de grupos, a participação requer uma aposta do usuário no jogo da Seleção Brasileira, adequada aos seguintes termos:

Bilhete feito com apostas simples ou Criar Aposta;

Odds mínimas de 2.00;

Válido para qualquer mercado;

Aposta mínima de R$20.

O uso da freebet e dos giros grátis da campanha da Sportingbet possui alguns requisitos:

Requisitos Apostas grátis Giros grátis Onde usar Qualquer jogo de futebol Fênix Sortuda Validade 24 horas após recebimento 24 horas após recebimento Condições de uso Odds mínima de 1.50 Valor fixo por rodada: R$0,05 Tipo de aposta Simples, Múltipla ou Criar Aposta Manual ou automática Rollover Valor da freebet é descontado do potencial retorno Não possui

4. EstrelaBet: freebet no jogo da rodada

A EstrelaBet libera R$20 em apostas grátis para quem fizer palpites na Copa do Mundo de 2026 usando o recurso Criar Aposta, com odds mínimas de 3.00 e valor de R$50 aplicado no bilhete.

A campanha faz parte dos "Desafios", disponíveis na seção de ofertas da marca, sendo que a participação é feita ao tocar em "Participar" e aplicar a aposta elegível.

Após o encerramento da aposta qualificatória, a casa libera a freebet. Outras promoções como essa fazem parte das missões com recompensas de apostas na Copa do Mundo, com freebets para outros jogos.

5. Stake: Goleada de Apostas Grátis

Lançada pela Stake, a Goleada de Apostas Grátis é uma campanha de freebet criada para a Copa do Mundo. A promoção oferece R$5 em aposta grátis a cada gol marcado pelo Brasil na partida em que o usuário apostou.

Ativa para todos os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos, a promoção pode conceder até o máximo de R$20 em freebet na Copa, equivalente a 4 gols. Para participar, o usuário precisa:

Aceitar participar da campanha;

Apostar R$20 na vitória do Brasil no mercado Resultado Final (1x2);

A aposta deve ser feita no pré-jogo.

Com a aposta qualificatória pronta, cada gol do Brasil libera R$5 para o jogador. Este poderá ser usado apenas na seção de esportes, com odds mínimas de 1.80 em até 3 dias.

Os potenciais retornos descontam o valor da freebet e, quando ocorrem, chegam na conta do participante como sacáveis, sem requisito de rollover.

Por que selecionamos essas freebets como as melhores da Copa do Mundo 2026?

A seleção dessas freebets como as melhores da Copa do Mundo ocorreu considerando o valor da aposta grátis, facilidade de participação, prazo de uso e transparência dos termos e condições nas bets legalizadas.

A Superbet, por exemplo, lidera em 1ª porque a campanha de freebet requer apenas estar cadastrado, entrar na conta na sexta-feira e aceitar receber a oferta.

A classificação das outras ofertas de apostas grátis ocorreu considerando a disponibilidade de outras campanhas, sejam bolões, aumentos nas apostas na Copa e semelhantes. Acompanhe:

Valor: as freebets são de até R$20; Odds: as odds exigidas para apostas são abaixo de 5.00; Requisito: as marcas não aplicam rollover e descontam apenas o valor da freebet; Prazo: validade varia entre 1 e 7 dias; Termos e Condições: as campanhas são transparentes com as regras.

Como funciona uma freebet?

As freebets funcionam como um crédito promocional para fazer apostas esportivas sem usar o saldo da conta.

Disponíveis em alguns dos melhores sites de apostas legalizados pela SPA/MF, elas possuem diferentes regras de uso.

Etapa Como funciona Receber a freebet Pode exigir uma ação prévia, como apostar em um evento, ou apenas ativar a promoção. Usar a aposta grátis Deve seguir as regras da oferta, como eventos permitidos e odds mínimas. Resultado da aposta Se ganhar, normalmente o valor da freebet é descontado do retorno, ficando apenas o retorno da aposta.

Seguindo as boas práticas do Jogo Responsável, consulte os Termos e Condições (T&Cs) da aposta grátis escolhida no site oficial da marca responsável pela campanha.

Normalmente disponíveis na seção de ofertas, os T&Cs exibem as regras de participação e uso das campanhas promocionais, sendo que a principal exigência é ter 18+, conforme a Lei 14.790/2023.

Existem outras campanhas de apostas grátis entre os melhores sites de apostas para a Copa do Mundo. Para acompanhar novas promoções, você pode consultar os sites legalizados pela Lei das Bets.

Proibido para menores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.

Se apostar deixar de ser uma diversão, procure ajuda. Consulte canais de jogo responsável, como Jogadores Anônimos (JA), Programa Ambulatorial do Jogo (PRO-AMJO) ou outros.

Perguntas frequentes

Outras perguntas e dúvidas sobre o funcionamento das freebets na Copa do Mundo estão respondidas abaixo.

O que é uma freebet?

Freebet é uma aposta grátis que permite ao usuário apostar sem usar o saldo disponível na conta. Normalmente, ela deve ser usada em partidas e mercados selecionados.

Como conseguir apostas grátis na Copa do Mundo 2026?

Para conseguir uma aposta grátis na Copa do Mundo 2026, você pode participar das campanhas da Superbet, BandBet, Sportingbet, EstrelaBet ou Stake.

Freebet é segura?

Sim, a freebet pode ser segura quando oferecida por uma casa de apostas regulamentada pela SPA/MF. No entanto, a promoção não garante ganhos ou acertos, já que o resultado da aposta depende do desempenho dos eventos escolhidos.

Preciso depositar para usar uma freebet?

Não. As freebets das bets legalizadas não podem estar condicionadas a depósito. A participação normalmente requer apenas estar cadastrado, ativar a campanha ou cumprir uma aposta qualificatória.