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Santos busca vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 diante do Vasco

Cuca destaca importância da base e afirma que acompanha de perto os Meninos da Vila em meio às limitações do elenco

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
29/07/2026 15:23
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Comissão técnica do Sub-20 do Santos no Rio de Janeiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Comissão técnica do Sub-20 do Santos no Rio de Janeiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O time sub-20 do Santos entra em campo nesta quinta-feira (30), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria.

Na partida de ida, o Peixe venceu o Cruz-Maltino por 2 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Kaique Canga e Contreras. Com a vantagem construída, o Peixe pode até empatar para garantir vaga na decisão. Já o time cariosa precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso vença por dois gols, a disputa será decidida nos pênaltis.

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Na outra semifinal, Palmeiras e Red Bull Bragantino disputam a outra vaga na final. No primeiro confronto, as equipes empataram por 3 a 3, em Bragança Paulista. A partida de volta também será nesta quinta-feira (30), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri. Atual campeão da competição, o Palmeiras busca o bicampeonato consecutivo após conquistar o tetracampeonato em 2025 justamente sobre o Massa Bruta.

Na primeira fase, disputada em turno único ao longo de 19 rodadas, o Santos terminou na sexta colocação, com 31 pontos, somando nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nas quartas de final, eliminou o Botafogo ao vencer o jogo de ida por 4 a 1 e, apesar da derrota por 1 a 0 na volta, garantiu a classificação para a semifinal.

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Pedro Assis em viagem para o Rio de Janeiro com o Sub-20 do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Sanrtos FC)
Pedro Assis em viagem para o Rio de Janeiro com o Sub-20 do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Sanrtos FC)

Cuca de olho nos Meninos da Vila:

Após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central da Venezuela, na noite da última terça-feira (28), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana, o técnico Cuca comentou sobre a utilização dos Meninos da Vila no elenco profissional.

Alguns atletas têm dividido a atenção entre o time principal e a equipe sub-20, já que o clube enfrenta uma grave crise financeira e está impedido de contratar em razão do transfer ban aplicado recentemente pela Fifa. O treinador afirmou que acompanha de perto o desempenho de todos os jovens, mas destacou que não pôde liberar alguns jogadores importantes para a categoria, como o zagueiro João Ananias, titular ao lado de Adonis Frías, e o goleiro Samuel Pierri, relacionado para a partida.

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— Eles foram liberados para jogar, mas tem alguns que não tem como, como o Ananias, que é titular, e o Pierri. Temos visto o Fabri, que é um bom jogador, entra bem na área. O Alencar também. A observação é geral. O Nadson nós liberamos. Isso é muito importante para o clube também.

No duelo de ida, pela Copa Sul-Americana, disputado na última terça-feira (22), na Venezuela, Cuca explicou que optou por não utilizar Nadson e deixá-lo como opção no banco para poupar visando a equipe sub-20. Na ocasião, com a vitória santista praticamente encaminhada por 4 a 1, o treinador preferiu preservar os jovens, já que a delegação enfrentaria uma viagem de cerca de sete horas de volta ao Brasil e o atleta seria titular no confronto de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Vasco, realizado no mesmo dia.

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