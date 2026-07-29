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Neymar fala pela primeira vez após eliminação da Seleção na Copa: 'Não quero mais'

Camisa 10 nega atritos no vestiário e indica fim de ciclo na Seleção Brasileira

PorJuliana YamaokaSantos (SP)
29/07/2026 02:38
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Neymar durante aquecimento do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar durante aquecimento do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ídolo do Santos e maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar esteve presente na vitória do Peixe por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, na última terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

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O camisa 10 disputou apenas sua segunda partida desde o retorno ao clube após a quarta participação em Copas do Mundo. Dentro do planejamento da comissão técnica, ele atuaria somente por 45 minutos e, por isso, entrou em campo apenas no intervalo.

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Na zona mista, Neymar comentou as recentes notícias sobre um suposto clima de tensão no vestiário do Santos após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante negou qualquer desentendimento e criticou a divulgação de informações que, segundo ele, não condizem com a realidade do elenco.

— Não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, eu falaria. Inventaram uma mentira. Nesse clube saem coisas que não podem sair. Estão implantando mentiras. Nossa cobrança é com todos. O Bontempo é meu filho. No pós-jogo, ele estava comigo. É loucura. Infelizmente, algumas pessoas têm o poder de ter o microfone na mão, o notebook para fazer a notícia e estão fazendo da maneira errada — afirmou.

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Na sequência, o camisa 10 explicou que houve uma cobrança após o empate, mas classificou a situação como algo natural dentro do ambiente do futebol.

— É triste e chato, mas a culpa não é minha. Isso alcança muitas pessoas. Eu falei no fim do jogo, cobrei e disse que a gente não poderia dar esse mole. Não pode ceder um empate, com todo o respeito à Chapecoense. Foi isso - disse o camisa 10.

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— Foi exatamente o que eu falei. Disse que no ano que vem teríamos uma revanche contra eles, se é que vocês me entendem. Como capitão, eu tenho o direito de falar isso. O Lucas Veríssimo e o Gabigol também falaram — explicou.

Seleção Brasileira:

Por fim, o atacante foi questionado sobre o futuro na Seleção Brasileira após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Convocado para o torneio, Neymar participou de apenas duas partidas e atuou por poucos minutos. O jogador afirmou que considera encerrada sua trajetória com a camisa da equipe nacional.

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— Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais.

Neymar durante vitória do Santos contra UVC. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar durante vitória do Santos contra UVC. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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