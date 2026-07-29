Neymar fala pela primeira vez após eliminação da Seleção na Copa: 'Não quero mais'
Camisa 10 nega atritos no vestiário e indica fim de ciclo na Seleção Brasileira
Ídolo do Santos e maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar esteve presente na vitória do Peixe por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, na última terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.
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O camisa 10 disputou apenas sua segunda partida desde o retorno ao clube após a quarta participação em Copas do Mundo. Dentro do planejamento da comissão técnica, ele atuaria somente por 45 minutos e, por isso, entrou em campo apenas no intervalo.
Na zona mista, Neymar comentou as recentes notícias sobre um suposto clima de tensão no vestiário do Santos após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante negou qualquer desentendimento e criticou a divulgação de informações que, segundo ele, não condizem com a realidade do elenco.
— Não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, eu falaria. Inventaram uma mentira. Nesse clube saem coisas que não podem sair. Estão implantando mentiras. Nossa cobrança é com todos. O Bontempo é meu filho. No pós-jogo, ele estava comigo. É loucura. Infelizmente, algumas pessoas têm o poder de ter o microfone na mão, o notebook para fazer a notícia e estão fazendo da maneira errada — afirmou.
Na sequência, o camisa 10 explicou que houve uma cobrança após o empate, mas classificou a situação como algo natural dentro do ambiente do futebol.
— É triste e chato, mas a culpa não é minha. Isso alcança muitas pessoas. Eu falei no fim do jogo, cobrei e disse que a gente não poderia dar esse mole. Não pode ceder um empate, com todo o respeito à Chapecoense. Foi isso - disse o camisa 10.
— Foi exatamente o que eu falei. Disse que no ano que vem teríamos uma revanche contra eles, se é que vocês me entendem. Como capitão, eu tenho o direito de falar isso. O Lucas Veríssimo e o Gabigol também falaram — explicou.
Seleção Brasileira:
Por fim, o atacante foi questionado sobre o futuro na Seleção Brasileira após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Convocado para o torneio, Neymar participou de apenas duas partidas e atuou por poucos minutos. O jogador afirmou que considera encerrada sua trajetória com a camisa da equipe nacional.
— Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais.
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