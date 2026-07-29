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'Quando a gente fala do Neymar, vira uma bola de neve', diz Brazão no Santos

Goleiro sai em defesa do camisa 10 após rumores sobre clima no vestiário e garante que as notícias divulgadas não refletem a realidade do elenco santista

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/07/2026 07:51
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Brazão durante jogo do Santos contra a Universidad Central pela Sul-Americana
Gabriel Brazão defendeu Neymar após polêmica no Santos (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
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Gabriel Brazão defende Neymar após vitória do Santos por 4 a 2 na Sul-Americana.
Brazão nega clima de tensão e afirma que rumores não correspondem à realidade.
O goleiro destaca que a cobrança foi coletiva, não apenas de Neymar.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O goleiro Gabriel Brazão saiu em defesa de Neymar após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, na noite desta terça-feira (28), na Vila Belmiro, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O arqueiro negou qualquer clima de tensão envolvendo o camisa 10 e afirmou que as recentes informações divulgadas sobre um suposto desentendimento no vestiário não condizem com a realidade vivida pelo elenco.

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Nos últimos dias, surgiram rumores de que o ídolo santista teria protagonizado um momento de tensão após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. O próprio atacante negou qualquer desentendimento. Depois da classificação do Santos na Sul-Americana, foi a vez de Brazão reforçar a versão de Neymar.

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— Eu acho que as pessoas estão querendo criar algo do Neymar que não é verdade. Acho que a cobrança foi de todo mundo, em nenhum momento ele apontou o dedo. É um cara que cobra a gente de uma maneira super natural, que nos incentiva. É um grande líder, não só técnico, mas como pessoa dentro do vestiário. Todo mundo gosta muito dele, é muito querido e vem nos ajudando muito — afirmou.

Brazão critica rumores sobre Neymar

Brazão lamentou a repercussão das notícias envolvendo Neymar, principal jogador do Santos, e disse que o grupo permanece unido.

— Acho que as pessoas estão querendo criar um clima. O nosso momento já não é legal e as pessoas estão querendo colocar mais coisa. A gente sabe que quando fala do Neymar vira uma bola de neve, mas dentro do nosso grupo a gente sabe a pessoa espetacular que ele é e a gente sempre está com ele em todos os momentos.

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Brazão também revelou que houve uma conversa entre os jogadores após o empate diante da Chapecoense, mas garantiu que a cobrança partiu de todo o elenco do Santos e não apenas de Neymar.

Gabriel Brazão com a bola nas mãos após defesa na partida contra a Universidad Central, pela Sul-Americana
Gabriel Brazão durante partida contra o Universidad Central pela Copa Sul-Americana 2026. (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

— Acho que o que saiu, praticamente 99,9%, é mentira. A única coisa que é verdade é que teve a cobrança de todos. Entre eu, Neymar, Arão, Gabigol, João Schmidt... Todos tiveram essa cobrança porque a gente sabe do peso que é o Campeonato Brasileiro, ainda mais jogando em casa.

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Santos avança na Sul-Americana

Dentro de campo, o Santos deixou a polêmica de lado e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, com Brazão e Neymar participando da partida. Após vencer a Universidad Central por 4 a 2, na Vila Belmiro, o Peixe confirmou a vaga e agora volta as atenções para a sequência da temporada, dividindo o foco entre o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o torneio continental.

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