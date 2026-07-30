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Santos visita o Vasco em busca da classificação à final do Brasileiro Sub-20

Santos aposta em boa preparação para avançar à final do Brasileiro Sub-20

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
30/07/2026 14:49
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Élder Campos comandando treino no estádio Antônio Mourão Vieira Filho, no Rio de Janeiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Élder Campos comandando treino no estádio Antônio Mourão Vieira Filho, no Rio de Janeiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O Santos entra em campo nesta quinta-feira (30) para enfrentar o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Os Meninos da Vila encerraram a preparação para a decisão na tarde da última terça-feira (29), no Estádio Antônio Mourão Vieira Filho, conhecido como Rua Bariri, que pertence ao Olaria Atlético Clube.

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— Acredito que fizemos uma excelente preparação. Procuramos ajustar e corrigir os aspectos táticos para este jogo de volta. Os atletas sabem da importância e das dificuldades de enfrentar o adversário em sua casa, mas tenho plena confiança neste grupo — afirmou o técnico Élder Campos.

Caso avance à grande final, o Santos disputará a decisão da competição pela primeira vez em sua história.

— Essa oportunidade nos motiva ainda mais. Entretanto, precisamos, neste jogo decisivo, fazer por merecer e conquistar esse direito — completou o treinador.

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Na partida de ida, disputada na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Kaio Ganga e Contreras. Com isso, a equipe santista pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação à final.

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Élder Campos é o técnico Sub-20 do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Élder Campos é o técnico Sub-20 do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

E o outro lado da chave?

Na outra semifinal, Palmeiras e Red Bull Bragantino disputam a outra vaga na final. No primeiro confronto, as equipes empataram por 3 a 3, em Bragança Paulista. A partida de volta também será nesta quinta-feira (30), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri. Atual campeão da competição, o Palmeiras busca o bicampeonato consecutivo após conquistar o tetracampeonato em 2025, justamente sobre o Massa Bruta.

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Na primeira fase, disputada em turno único ao longo de 19 rodadas, o Santos terminou na sexta colocação, com 31 pontos, somando nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nas quartas de final, eliminou o Botafogo ao vencer o jogo de ida por 4 a 1 e, apesar da derrota por 1 a 0 na volta, garantiu a classificação para a semifinal.

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