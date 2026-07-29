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Gabigol fala sobre clima no vestiário do Santos após críticas de Neymar aos Meninos da Vila

Peixe conquista classificação para as oitavas de final da competição

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
29/07/2026 01:12
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Gabigol comemora gol na Vila Belmiro. (Foto: Agif/Folhapress)
Gabigol comemora gol na Vila Belmiro. (Foto: Agif/Folhapress)

O atacante do Santos Gabriel Barbosa rebateu os jornalistas na zona mista após a partida contra a Universidad Central da Venezuela, nesta terça-feira (29), na Vila Belmiro, e comentou sobre o clima no vestiário do clube depois da classificação na Copa Sul-Americana.

— Não tem polêmica nenhuma. A gente riu de vocês — disse em um primeiro momento.

— Vocês são chatos. Foi normal. Hoje também rolou. Coisa que acontece. A gente não pode tomar dois gols da forma que tomamos. Eu não posso perder gols. São coisas normais. Acontece. No final, a imprensa busca clique, e Neymar é craque nisso — completou.

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Próximo de alcançar a marca de 100 gols pelo Santos, Gabriel Barbosa também falou sobre os três lances em que esteve impedido durante a partida.

— Realmente foi um golaço. Estou louco pelo centésimo. Essa marca me deixa um pouco ansioso. A gente trabalha bastante. Criamos chances de fazer gol de pé em pé. Uma pena estar impedido. No final, o importante foi a vitória e passamos de fase — explicou.

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Gabriel Barbosa comemora gol pelo Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Barbosa comemora gol pelo Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

As polêmicas envolvendo o vestiário do Santos com Neymar:

Gabriel Barbosa foi titular no ataque santista ao lado de Barreal e Miguelito. Neymar entrou apenas no segundo tempo da partida, uma estratégia já traçada pela comissão técnica. O camisa 10 estará presente nos dois jogos do Peixe contra o Remo, pela Copa do Brasil, no próximo sábado (1), na Vila Belmiro, e na próxima terça-feira (4), no Mangeirão.

Com a vitória o Alvinegro Praiano se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana e agora enfrenta o Macará, do Equador. No jogo de ida contra a UVC, venceu por 4 a 1, na Venezuela. Neymar e Gabigol foram poupados desta partida.

Após o empate por 2 a 2 diante da Chapecoense no último sábado (25), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, o pai de Neymar ficou irrtado pelo vazamento das críticas de Neymar direcionadas aos Meninos da Vila João Ananias e Gabriel Bontempo que teriam sido em um tom desproporcional. Bontempo negou que algo tenha acontecido na zona mista e disse que foi apenas uma cobrança geral e não individualizada, e ainda opinou dizendo que as cobranças no vestiário devem ficar apenas nos bastidores.

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