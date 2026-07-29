Gabigol fala sobre clima no vestiário do Santos após críticas de Neymar aos Meninos da Vila Peixe conquista classificação para as oitavas de final da competição

O atacante do Santos Gabriel Barbosa rebateu os jornalistas na zona mista após a partida contra a Universidad Central da Venezuela, nesta terça-feira (29), na Vila Belmiro, e comentou sobre o clima no vestiário do clube depois da classificação na Copa Sul-Americana.

— Não tem polêmica nenhuma. A gente riu de vocês — disse em um primeiro momento.

— Vocês são chatos. Foi normal. Hoje também rolou. Coisa que acontece. A gente não pode tomar dois gols da forma que tomamos. Eu não posso perder gols. São coisas normais. Acontece. No final, a imprensa busca clique, e Neymar é craque nisso — completou.

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Próximo de alcançar a marca de 100 gols pelo Santos, Gabriel Barbosa também falou sobre os três lances em que esteve impedido durante a partida.

— Realmente foi um golaço. Estou louco pelo centésimo. Essa marca me deixa um pouco ansioso. A gente trabalha bastante. Criamos chances de fazer gol de pé em pé. Uma pena estar impedido. No final, o importante foi a vitória e passamos de fase — explicou.

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Gabriel Barbosa comemora gol pelo Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

As polêmicas envolvendo o vestiário do Santos com Neymar:

Gabriel Barbosa foi titular no ataque santista ao lado de Barreal e Miguelito. Neymar entrou apenas no segundo tempo da partida, uma estratégia já traçada pela comissão técnica. O camisa 10 estará presente nos dois jogos do Peixe contra o Remo, pela Copa do Brasil, no próximo sábado (1), na Vila Belmiro, e na próxima terça-feira (4), no Mangeirão.

Com a vitória o Alvinegro Praiano se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana e agora enfrenta o Macará, do Equador. No jogo de ida contra a UVC, venceu por 4 a 1, na Venezuela. Neymar e Gabigol foram poupados desta partida.



Após o empate por 2 a 2 diante da Chapecoense no último sábado (25), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, o pai de Neymar ficou irrtado pelo vazamento das críticas de Neymar direcionadas aos Meninos da Vila João Ananias e Gabriel Bontempo que teriam sido em um tom desproporcional. Bontempo negou que algo tenha acontecido na zona mista e disse que foi apenas uma cobrança geral e não individualizada, e ainda opinou dizendo que as cobranças no vestiário devem ficar apenas nos bastidores.

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