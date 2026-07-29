Cuca comenta volta de Neymar ao Santos após Copa do Mundo: 'Fácil de lidar' Técnico do Santos minimiza polêmica envolvendo camisa 10 e destaca que cobranças fazem parte da rotina do elenco

Após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central da Venezuela, na noite desta terça-feira (28), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana, o técnico Cuca comentou sobre os últimos dias de convivência com Neymar após a participação do camisa 10 na Copa do Mundo.

— O Neymar é um cara muito fácil de lidar. É uma boa pessoa. Perguntei para ele qual era o anseio dele. Ele disse que está aqui porque gosta, que esse é o prazer da vida dele. Ele está bem. Hoje já estava combinado que jogaria apenas meio tempo. Lucas Veríssimo e Bontempo também. Eles entrariam independentemente do resultado. Fazia parte do planejamento para que estivessem em boas condições para a Copa do Brasil — declarou.

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O jogador retornou oficialmente aos gramados pelo time da Baixada Santista no último sábado (25), quando marcou os dois gols do empate por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, atuou durante os 90 minutos.

Cuca afirmou que o empate diante da lanterna do Campeonato Brasileiro ficou abaixo do esperado e ressaltou que segue o planejamento à risca. Por isso, Neymar, Lucas Veríssimo e Gabriel Bontempo já estavam programados para entrar apenas no intervalo da partida.

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— Levamos à risca o planejamento que traçamos. O desgaste foi menor, eles jogaram apenas 45 minutos. Agora dá para fazer comparativos e analisar o que de bom tivemos — disse.

Santos acumula 10 vitórias em 21 jogos como mandante. (Foto: Ekobanpress/Folhapress)

O treinador também admitiu que o tropeço diante da Chapecoense teve impacto no ambiente do clube e revelou que 'cancelou' a folga do último domingo (26).

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— Todo resultado interfere. Nós buscávamos uma vitória no sábado para dar sequência aos bons jogos, às vitórias e subir na tabela, o que seria importante, mas não conseguimos. O sábado não foi bem dormido e nem o domingo agradável. Não deu para colocar o pé na areia. Fiquei em casa refletindo. Era uma folga, mas ela não veio. Houve trabalho. Penalização? Não. O combinado não sai caro. São planejamentos que temos e vamos cumpri-los à risca — afirmou.

Depois das polêmicas envolvendo o nome de Neymar no vestiário santista, após relatos de que o camisa 10 teria feito duras cobranças a João Ananias e Gabriel Bontempo, Cuca comentou sobre os bastidores do clube.

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— O vestiário é sagrado, existe esse ditado. O que acontece lá dentro deveria morrer lá, mas aqui não. Começa lá e termina com vocês. Acontecem situações de cobrança. Eu mesmo cobrei hoje, porque temos deixado o adversário finalizar muito. Isso já foi cobrado, sem ofender ninguém. Tem cobrança e tem que ter, tanto para os meninos quanto para os veteranos. Há momentos em que você está mais temperado — afirmou.

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