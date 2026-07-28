Torcedores se revoltam com falha de titular em Santos x UCV: 'Inacreditável' Time visitante abriu o placar com apenas 30 segundos

O Santos começou da pior forma possível o duelo contra o Universidad Central, da Venezuela, na noite desta terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Logo nos primeiros segundos de partida, uma falha do zagueiro Adonis Frías resultou no gol do time venezuelano e provocou uma enxurrada de críticas da torcida nas redes sociais.

➡️ Veja gol em Santos x UCV: Samuel Sosa abre o placar

O lance aconteceu antes do primeiro minuto de jogo. Frías errou o recuo para o goleiro Gabriel Brazão, deixando a bola nos pés de Samuel Sosa. O meia aproveitou a oportunidade, avançou livre e encobriu o arqueiro santista para abrir o placar para a UCV. Veja o lance:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🇧🇷Santos 0x1 UCV🇻🇪



⚽️ Samuel Sosa - golaço

🥾 Adônis Frias



🏆 Sul-Americana | Playoffs (ida: 4x1) pic.twitter.com/ipxU3DNHk5 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 29, 2026

Apesar da vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 4 a 1, o início desastroso do Peixe revoltou os torcedores, que não pouparam críticas ao defensor argentino. Veja repercussão:

Inacreditável o quão ruim é Adonis Frias — Santos Memes (@Santosmemes1912) July 29, 2026

Santos sofreu gol com menos de 20s e agora tenta acelerar o jogo para buscar o empate. A vantagem é ainda extremamente confortável, mas um início de jogo constrangedor na Vila Belmiro a partir do erro de Adonis Frías. — José Edgar de Matos (@zeedgar) July 29, 2026

Mesmo o Adonis Frias fazendo uma merda dessas, é de lei o Brazão deixar a marquinha dele no gol https://t.co/MeQheohamD — Røg£aπ C£πi⁰¹ (@Jean492_) July 29, 2026

Adonis Frias teve 1/2 meses de bom futebol mas o restante de sua passagem pelo clube é um desastre. — Um Red Santista (@Liverpool06_) July 29, 2026

Que saída de bola bizarra do Adonis Frías, isso é lance para ser tirado de campo ainda no início.



Mesmo se queimasse uma substituição, não existe isso.



Gol da Universidad Central da Venezuela. — Arthur F. Garbuio (@arthurgarbuio) July 29, 2026

Luan Peres é um dos piores zagueiros que eu já vi, e o Adonis Frias consegue ser pior — rd. (@heavenstreet97) July 29, 2026

Mesmo com o gol sofrido nos primeiros instantes, o Santos segue com vantagem no confronto graças ao resultado de 4 a 1 conquistado na partida de ida. A equipe comandada pelo Peixe busca confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da torcida na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Samuel Sosa abriu o placar cedo contra o Santos na Vila Belmiro (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

🤑 Aposte em gols na Sul-Americana! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.