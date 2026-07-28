Torcedores se revoltam com falha de titular em Santos x UCV: 'Inacreditável'
Time visitante abriu o placar com apenas 30 segundos
O Santos começou da pior forma possível o duelo contra o Universidad Central, da Venezuela, na noite desta terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Logo nos primeiros segundos de partida, uma falha do zagueiro Adonis Frías resultou no gol do time venezuelano e provocou uma enxurrada de críticas da torcida nas redes sociais.
➡️ Veja gol em Santos x UCV: Samuel Sosa abre o placar
O lance aconteceu antes do primeiro minuto de jogo. Frías errou o recuo para o goleiro Gabriel Brazão, deixando a bola nos pés de Samuel Sosa. O meia aproveitou a oportunidade, avançou livre e encobriu o arqueiro santista para abrir o placar para a UCV. Veja o lance:
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🇧🇷Santos 0x1 UCV🇻🇪— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 29, 2026
⚽️ Samuel Sosa - golaço
🥾 Adônis Frias
🏆 Sul-Americana | Playoffs (ida: 4x1) pic.twitter.com/ipxU3DNHk5
Apesar da vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 4 a 1, o início desastroso do Peixe revoltou os torcedores, que não pouparam críticas ao defensor argentino. Veja repercussão:
Inacreditável o quão ruim é Adonis Frias— Santos Memes (@Santosmemes1912) July 29, 2026
Santos sofreu gol com menos de 20s e agora tenta acelerar o jogo para buscar o empate. A vantagem é ainda extremamente confortável, mas um início de jogo constrangedor na Vila Belmiro a partir do erro de Adonis Frías.— José Edgar de Matos (@zeedgar) July 29, 2026
Mesmo o Adonis Frias fazendo uma merda dessas, é de lei o Brazão deixar a marquinha dele no gol https://t.co/MeQheohamD— Røg£aπ C£πi⁰¹ (@Jean492_) July 29, 2026
Adonis Frias teve 1/2 meses de bom futebol mas o restante de sua passagem pelo clube é um desastre.— Um Red Santista (@Liverpool06_) July 29, 2026
Que saída de bola bizarra do Adonis Frías, isso é lance para ser tirado de campo ainda no início.— Arthur F. Garbuio (@arthurgarbuio) July 29, 2026
Mesmo se queimasse uma substituição, não existe isso.
Gol da Universidad Central da Venezuela.
Luan Peres é um dos piores zagueiros que eu já vi, e o Adonis Frias consegue ser pior— rd. (@heavenstreet97) July 29, 2026
Mesmo com o gol sofrido nos primeiros instantes, o Santos segue com vantagem no confronto graças ao resultado de 4 a 1 conquistado na partida de ida. A equipe comandada pelo Peixe busca confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da torcida na Vila Belmiro.
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