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Torcedores se revoltam com falha de titular em Santos x UCV: 'Inacreditável'

Time visitante abriu o placar com apenas 30 segundos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 21:56
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana
Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O Santos começou da pior forma possível o duelo contra o Universidad Central, da Venezuela, na noite desta terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Logo nos primeiros segundos de partida, uma falha do zagueiro Adonis Frías resultou no gol do time venezuelano e provocou uma enxurrada de críticas da torcida nas redes sociais.

➡️ Veja gol em Santos x UCV: Samuel Sosa abre o placar

O lance aconteceu antes do primeiro minuto de jogo. Frías errou o recuo para o goleiro Gabriel Brazão, deixando a bola nos pés de Samuel Sosa. O meia aproveitou a oportunidade, avançou livre e encobriu o arqueiro santista para abrir o placar para a UCV. Veja o lance:

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Apesar da vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 4 a 1, o início desastroso do Peixe revoltou os torcedores, que não pouparam críticas ao defensor argentino. Veja repercussão:

Mesmo com o gol sofrido nos primeiros instantes, o Santos segue com vantagem no confronto graças ao resultado de 4 a 1 conquistado na partida de ida. A equipe comandada pelo Peixe busca confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da torcida na Vila Belmiro.

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Samuel Sosa abriu o placar cedo contra o Santos na Vila Belmiro
Samuel Sosa abriu o placar cedo contra o Santos na Vila Belmiro (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

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