Santos rescinde contrato de Zé Rafael em comum acordo Volante estava fora dos planos de Cuca e já treinava separado do elenco

O Santos oficializou na noite desta quarta-feira (29) a rescisão amigável de contrato com o volante Zé Rafael. Fora dos planos do técnico Cuca para a sequência da temporada, o jogador já treinava separadamente do restante do elenco enquanto aguardava a definição de seu futuro.

A saída do meio-campista faz parte do processo de reformulação do elenco conduzido pela diretoria santista, que busca reduzir a folha salarial e abrir espaço para atletas que fazem parte do planejamento da comissão técnica. Nos últimos dias, o clube também acertou as saídas de Tomás Rincón, Lautaro Díaz e Zé Ivaldo.

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Zé Rafael chegou ao Santos em janeiro do ano passado, mas só foi anunciado oficialmente em fevereiro. A demora ocorreu porque o volante ainda se recuperava de uma delicada cirurgia na coluna, realizada de forma inédita em um atleta do futebol brasileiro. Durante sua apresentação, o ex-jogador do Palmeiras revelou que convivia com fortes dores e admitiu que chegou a cogitar a aposentadoria antes de passar pelo procedimento.

Zé Rafael durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A trajetória de Zé Rafael no Santos:

Na ocasião, o Santos investiu 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões na cotação da época) para contratar o jogador, que assinou contrato até o fim de 2027. A expectativa era de que Zé Rafael se tornasse uma das principais referências técnicas do meio-campo santista após uma trajetória de sucesso no Palmeiras.

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Revelado pelo Coritiba, o volante também defendeu Novo Hamburgo e Londrina antes de viver grande fase no Bahia.

Na equipe Alviverde, viveu o período mais vitorioso da carreira. Durante seis temporadas, conquistou 11 títulos e se consolidou como um dos principais jogadores do elenco, acumulando atuações de destaque tanto como volante quanto em funções mais avançadas no meio-campo.

Pelo Santos, no entanto, Zé Rafael não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Entre problemas físicos e a forte concorrência no setor, o volante disputou 40 partidas, marcou dois gols e acabou perdendo espaço na equipe comandada por Cuca.

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Sua última atuação com a camisa santista aconteceu no dia 2 de maio, no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, deixou de ser relacionado para os jogos e passou a realizar atividades separadas do elenco até que a rescisão contratual fosse definida em comum acordo entre as partes.

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