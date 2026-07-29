logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Bontempo nega cobrança individual de Neymar no Santos: 'Assustei'

Meia afirma que conversa após empate com a Chapecoense foi direcionada a todo o elenco

PorVinícius RamalhoSão Paulo (SP)
29/07/2026 09:49
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bontempo em lance da partida contra a Universidad Central pela Sul-Americana
Gabriel Bontempo esclareceu polêmica com Neymar após empate do Santos com a Chapecoense (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Ver Resumo da matéria por IA
Gabriel Bontempo negou cobrança individual de Neymar após empate contra Chapecoense.
Ele afirmou que a conversa no vestiário foi com todo o elenco.
Bontempo elogiou a vitória sobre a Universidad Central e sua participação no jogo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Gabriel Bontempo negou que tenha recebido uma cobrança individual de Neymar após o empate do Santos por 2 a 2 com a Chapecoense, no último sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, nesta terça-feira (28), pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, o meia garantiu que a conversa no vestiário da Vila Belmiro envolveu todo o elenco e desmentiu rumores de desentendimento com o camisa 10.

➡️ Veja gols em Santos x UCV: Miguelito, Gabigol, Menino e Rony marcam

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em entrevista ao SBT, Gabriel Bontempo afirmou ter se surpreendido com as informações divulgadas nos últimos dias e reforçou que Neymar não direcionou críticas a nenhum jogador do Santos.

continua após a publicidade

— Fiquei assustado quando vi as coisas que estavam saindo. Não houve nada disso. Foi uma cobrança normal, de jogo, mas com todos os jogadores. Em momento nenhum, ele ofendeu alguém. Nem eu, nem o João Ananias, nem nenhum outro. Assustei. Não foi isso que aconteceu.

As declarações de Gabriel Bontempo seguem a mesma linha adotada por Neymar, Gabigol e pelo goleiro Gabriel Brazão, que também negaram qualquer clima de tensão no vestiário do Santos após o empate pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Bontempo e Neymar entram no intervalo e classificam o Santos

Além de esclarecer a situação envolvendo Neymar, Gabriel Bontempo celebrou a atuação do Santos diante da Universidad Central. O meia entrou no segundo tempo, participou da jogada do gol marcado por Gabigol e deu a assistência para Rony definir o placar na Vila Belmiro.

— Muito feliz pela vitória. Era importante a gente se classificar e também ganhar o jogo. Feliz de ter ajudado, participei de dois gols. Ter sequência é bom, ganhar minutos, ganhar ritmo. Agradeço pela confiança e espero ajudar a equipe sempre.

continua após a publicidade

Com participação decisiva na classificação, Gabriel Bontempo recebeu elogios da comissão técnica e segue em busca de mais espaço no elenco comandado por Cuca.

Gabriel Bontempo faz aquecimento durante o jogo Santos x Universidad Central pela Sul-Americana
Gabriel Bontempo entrou durante o confronto do Santos contra a Universidad Central (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Santos volta atenções para a Copa do Brasil

Com a vitória por 4 a 2, o Santos confirmou classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana após vencer a Universidad Central por 8 a 3 no placar agregado dos playoffs.

continua após a publicidade

Na próxima fase, o Peixe enfrentará o Macará, do Equador. Antes disso, o Santos de Neymar e Bontempo volta as atenções para a Copa do Brasil. O próximo compromisso será neste sábado (1º), às 21h (de Brasília), contra o Remo, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

🍀Aposte na vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Fora de Campo

Neymar indica fim de carreira na Seleção e vira assunto: 'Isso aí'

Há 1 hora
Gabriel Brazão durante jogo do Santos contra a Universidad Central pela Sul-Americana

Santos

'Quando a gente fala do Neymar, vira uma bola de neve', diz Brazão no Santos

Há 2 horas
Neymar em ação durante Santos x UCV pela Copa Sul-Americana

Fora de Campo

Neymar virou assunto em classificação do Santos: 'Não julgo'

Há 3 horas
Gabigol comemora gol do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos precisa corrigir erros na Sul-Americana para não levar sustos ao longo da temporada

Há 4 horas
Neymar durante aquecimento do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Neymar fala pela primeira vez após eliminação da Seleção na Copa: 'Não quero mais'

Há 7 horas
Gabigol comemora gol na Vila Belmiro. (Foto: Agif/Folhapress)

Santos

Gabigol fala sobre clima no vestiário do Santos após críticas de Neymar aos Meninos da Vila

Há 8 horas
Mais LANCE!
Cuca no comando do Santos no duelo contra a UCV, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cuca comenta volta de Neymar ao Santos após Copa do Mundo: 'Fácil de lidar'

Jogadores do Santos comemorando

Dê suas notas: Santos sofre susto no início, mas vira e avança na Sul-Americana

Gabriel Barbosa foi titular na vitória do Santos diante da UVC. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Santos vence UCV e carimba vaga para oitavas de final da Sul-Americana

Miguelito e jogadores do Santos comemorando gol de empate contra o UCV

Gol perdido em Santos x UCV choca torcedores: 'Não é possível'

Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana

Torcedores se revoltam com falha de titular em Santos x UCV: 'Inacreditável'

Jogadores do Santos comemorando gol na partida contra o UCV

Veja gols em Santos x UCV: Miguelito, Gabigol e Menino e Rony marcam

Vila Belmiro sendo preparada para duelo pela Sul-Americana. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Santos encara UCV em jogo decisivo pela Sul-Americana; Neymar titular?

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior analisa polêmica de Neymar com jogadores do Santos: 'Não tem'

Neymar treina no CT Rei Pelé sob olhares do pai e do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que esperar de Neymar no duelo entre Santos e UCV pela Sul-Americana?

Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Neymar vive retorno turbulento ao Santos apesar do protagonismo em campo

Pai de Neymar ao lado de Marcelo Teixeira no treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos divulga lista de relacionados para duelo contra UCV; Neymar joga?

Santos encara UCV em duelo pela Copa Sul-Americana. (Foto: Divulgação/ Lance!)

Santos x Universidad Central (VEN): onde assistir, horário e escalação pela Sul-Americana

Torcida do Santos na Vila Belmiro no duelo diante da Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos conclui ampliação da arquibancada Cosmo Damião na Vila Belmiro