Bontempo nega cobrança individual de Neymar no Santos: 'Assustei' Meia afirma que conversa após empate com a Chapecoense foi direcionada a todo o elenco

Bontempo elogiou a vitória sobre a Universidad Central e sua participação no jogo.

Ele afirmou que a conversa no vestiário foi com todo o elenco.

Gabriel Bontempo negou que tenha recebido uma cobrança individual de Neymar após o empate do Santos por 2 a 2 com a Chapecoense, no último sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, nesta terça-feira (28), pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, o meia garantiu que a conversa no vestiário da Vila Belmiro envolveu todo o elenco e desmentiu rumores de desentendimento com o camisa 10.

➡️ Veja gols em Santos x UCV: Miguelito, Gabigol, Menino e Rony marcam

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em entrevista ao SBT, Gabriel Bontempo afirmou ter se surpreendido com as informações divulgadas nos últimos dias e reforçou que Neymar não direcionou críticas a nenhum jogador do Santos.

continua após a publicidade

— Fiquei assustado quando vi as coisas que estavam saindo. Não houve nada disso. Foi uma cobrança normal, de jogo, mas com todos os jogadores. Em momento nenhum, ele ofendeu alguém. Nem eu, nem o João Ananias, nem nenhum outro. Assustei. Não foi isso que aconteceu.

As declarações de Gabriel Bontempo seguem a mesma linha adotada por Neymar, Gabigol e pelo goleiro Gabriel Brazão, que também negaram qualquer clima de tensão no vestiário do Santos após o empate pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Bontempo e Neymar entram no intervalo e classificam o Santos

Além de esclarecer a situação envolvendo Neymar, Gabriel Bontempo celebrou a atuação do Santos diante da Universidad Central. O meia entrou no segundo tempo, participou da jogada do gol marcado por Gabigol e deu a assistência para Rony definir o placar na Vila Belmiro.

— Muito feliz pela vitória. Era importante a gente se classificar e também ganhar o jogo. Feliz de ter ajudado, participei de dois gols. Ter sequência é bom, ganhar minutos, ganhar ritmo. Agradeço pela confiança e espero ajudar a equipe sempre.

continua após a publicidade

Com participação decisiva na classificação, Gabriel Bontempo recebeu elogios da comissão técnica e segue em busca de mais espaço no elenco comandado por Cuca.

Gabriel Bontempo entrou durante o confronto do Santos contra a Universidad Central (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Santos volta atenções para a Copa do Brasil

Com a vitória por 4 a 2, o Santos confirmou classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana após vencer a Universidad Central por 8 a 3 no placar agregado dos playoffs.

continua após a publicidade

Na próxima fase, o Peixe enfrentará o Macará, do Equador. Antes disso, o Santos de Neymar e Bontempo volta as atenções para a Copa do Brasil. O próximo compromisso será neste sábado (1º), às 21h (de Brasília), contra o Remo, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

🍀Aposte na vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.