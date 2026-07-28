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Gol perdido em Santos x UCV choca torcedores: 'Não é possível'

Atacante perdeu duas chances

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 22:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Miguelito e jogadores do Santos comemorando gol de empate contra o UCV
Miguelito e jogadores do Santos comemorando gol de empate contra o UCV (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O Santos está empatando por 1 a 1 com o Universidad Central, da Venezuela, na noite desta terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar da classificação encaminhada pelo placar agregado de 5 a 2, um lance envolvendo Gabigol chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais.

➡️Veja gols em Santos x UCV: Sosa abre o placar e Miguelito empata

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Gabriel Menino recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Gabigol. Livre na pequena área, o atacante furou na tentativa de finalizar e desperdiçou uma grande oportunidade para o Peixe. Na sequência da jogada, Barreal ainda tentou o chute, mas parou na marcação.

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Poucos minutos depois, aos 44, Gabigol voltou a ter uma boa chance. Barreal recebeu lançamento de Oliva, ficou cara a cara com o goleiro Schiavone e rolou para o camisa 9. Antes que o atacante conseguisse finalizar, o zagueiro Maicol Ruiz apareceu para bloquear a tentativa. Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores se chocaram com as chances perdidas do atacante e principalmente pela atuação abaixo. Veja a repercussão:

O confronto começou de forma complicada para o Santos. Com menos de um minuto de partida, Adonis Frías errou um recuo para Gabriel Brazão, e Samuel Sosa aproveitou o presente para encobrir o goleiro e abrir o placar para o Universidad Central.

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Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana
Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A reação santista veio ainda na primeira etapa. Aos 38 minutos, Gabriel Menino encontrou Barreal pela direita. O meia invadiu a área e bateu cruzado. Schiavone ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o empate do Santos.

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Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana

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