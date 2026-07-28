Gol perdido em Santos x UCV choca torcedores: 'Não é possível'
Atacante perdeu duas chances
O Santos está empatando por 1 a 1 com o Universidad Central, da Venezuela, na noite desta terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar da classificação encaminhada pelo placar agregado de 5 a 2, um lance envolvendo Gabigol chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais.
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Aos 40 minutos do primeiro tempo, Gabriel Menino recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Gabigol. Livre na pequena área, o atacante furou na tentativa de finalizar e desperdiçou uma grande oportunidade para o Peixe. Na sequência da jogada, Barreal ainda tentou o chute, mas parou na marcação.
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Poucos minutos depois, aos 44, Gabigol voltou a ter uma boa chance. Barreal recebeu lançamento de Oliva, ficou cara a cara com o goleiro Schiavone e rolou para o camisa 9. Antes que o atacante conseguisse finalizar, o zagueiro Maicol Ruiz apareceu para bloquear a tentativa. Veja o lance:
a chance inacreditável perdida pelo gabigol pic.twitter.com/KWMwnmezTJ— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 29, 2026
Nas redes sociais, torcedores se chocaram com as chances perdidas do atacante e principalmente pela atuação abaixo. Veja a repercussão:
Eu sei que todo mundo sente muita falta da Copa, mas alguém poderia avisar ao Gabriel Barbosa que ela já acabou. Duas partidas absolutamente patéticas até aqui.— Gabriel Carvalho (@Bvelzito) July 29, 2026
Que noite do Gabriel Barbosa ele tá qrendo me infartar po— jota (@Jotaaaa01) July 29, 2026
que fim terrível do atleta gabriel barbosa ex-gabigol— nina folguedo (@danielfolguedo) July 29, 2026
Falo e repito, se o Gabriel Barbosa não perdesse tanto gol, ele estaria brigando com CR7 pra ver quem chega primeiro aos 1000 gols na carreira, vai errar tanta chance assim na pqp— um mero palpiteiro (@Santastic01912) July 29, 2026
já pode tirar o "gol" do apelido do Gabriel Barbosa— ɢᴀʙɪ (@g4briela_http) July 29, 2026
O confronto começou de forma complicada para o Santos. Com menos de um minuto de partida, Adonis Frías errou um recuo para Gabriel Brazão, e Samuel Sosa aproveitou o presente para encobrir o goleiro e abrir o placar para o Universidad Central.
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A reação santista veio ainda na primeira etapa. Aos 38 minutos, Gabriel Menino encontrou Barreal pela direita. O meia invadiu a área e bateu cruzado. Schiavone ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o empate do Santos.
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