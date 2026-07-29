Santos não chega a acordo com Mayke por rescisão de contrato Fora dos planos de Cuca, o lateral recusou a rescisão amigável proposta pelo clube e tem futuro indefinido na Vila Belmiro

O Santos ainda busca reduzir o elenco e negociar a saída de jogadores que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica. Nas últimas semanas, o clube acertou as saídas do volante Tomás Rincón, do atacante Lautaro Díaz, que retornou ao Racing, e do zagueiro Zé Ivaldo, emprestado ao Remo.

Entre os atletas que devem deixar a Vila Belmiro está o lateral-direito Mayke. Contratado na metade do ano passado no "pacotão" de reforços liderado pelo diretor executivo Alexandre Mattos para tentar evitar o rebaixamento da equipe, o jogador não conseguiu se firmar. Até o momento, disputou apenas 20 partidas pelo Peixe e tem contrato válido até o fim de 2027.

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Inicialmente, o Santos tentou chegar a um acordo por uma rescisão amigável, mas as negociações não avançaram. Agora, o caso será conduzido pelo Departamento Jurídico do clube. A diretoria esperava repetir o modelo adotado na saída de Tomás Rincón, que rescindiu em comum acordo após não convencer o técnico Cuca, mesmo recebendo oportunidades durante a temporada.

Mayke está fora dos planos do Santos:

Mayke chegou ao Santos após uma trajetória vitoriosa pelo Palmeiras, clube pelo qual conquistou 12 títulos. Ao todo, disputou 319 partidas, marcou oito gols e distribuiu 25 assistências. Antes disso, também defendeu o Cruzeiro por cinco temporadas.

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Recentemente, o atacante Tiquinho Soares obteve na Justiça a rescisão de seu contrato com o Peixe por causa de atrasos salariais e no pagamento de direitos de imagem.

Outro jogador que está de saída é o meia Zé Rafael, que já não integra mais o elenco principal.

O cenário financeiro do clube segue delicado. Além de enfrentar dificuldades para manter os salários em dia, o Santos ainda precisa quitar duas parcelas de direitos de imagem pendentes e resolver o transfer ban imposto pela Fifa em decorrência de uma dívida com o Monaco.

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Mayke no vestiário da Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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