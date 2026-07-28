Dê suas notas: Santos sofre susto no início, mas vira e avança na Sul-Americana Peixe avança com placar agregado de 8 a 3

O Santos confirmou o favoritismo e venceu a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 2 na Vila Belmiro. O resultado desta terça-feira (28) garantiu a classificação do Peixe para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Somando o placar agregado de 8 a 3, a equipe comandada pelo técnico Cuca agora se prepara para enfrentar o Macará, do Equador, na próxima fase do torneio continental.

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Início foi ruim, mas Santos reagiu

Gabriel Barbosa foi titular na vitória do Santos diante da UVC. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

O confronto começou com um acontecimento inesperado para os donos da casa. Logo aos 20 segundos de jogo, o zagueiro Adonis Frías cometeu um erro em um recuo de bola, permitindo que o atacante Samuel Sosa encobrisse o goleiro Gabriel Brazão para abrir o placar para os visitantes. O gol precoce desestabilizou a equipe santista, que apesar de manter o domínio da posse de bola, encontrou dificuldades para penetrar na organização defensiva venezuelana.

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A igualdade no marcador foi estabelecida apenas aos 38 minutos do primeiro tempo. O jovem meia Miguelito, que recebeu uma oportunidade entre os titulares, aproveitou um passe de Gabriel Menino para invadir a área e finalizar com precisão no canto do goleiro Schiavone.

Entrada de Neymar e consolidação da vitória

No intervalo, buscando dar maior volume ofensivo ao time, Cuca promoveu as entradas de Neymar, Lucas Veríssimo e Gabriel Bontempo. A entrada do camisa 10, que iniciou no banco de reservas por questões de ritmo de jogo após a Copa do Mundo, mudou a dinâmica da partida e trouxe tranquilidade ao elenco. Aos 10 minutos da etapa final, o Santos concretizou a virada após uma assistência de Gabriel Bontempo para Gabriel Barbosa, que cabeceou firme para o fundo das redes.

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A pressão santista continuou e, aos 19 minutos, Gabriel Menino ampliou a contagem ao aproveitar um rebote na trave após finalização de Gabigol. Embora a Universidad Central tenha conseguido diminuir a diferença com um gol de Mottes, o Peixe manteve o controle das ações até o apito final.

Nos acréscimos da partida, aos 46 minutos, o atacante Rony marcou o quarto gol santista, selando a goleada e a festa da torcida na Vila Belmiro. O desempenho da equipe na etapa complementar, impulsionado pelas substituições, foi fundamental para apagar a má impressão deixada pela falha defensiva no primeiro minuto de jogo.

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