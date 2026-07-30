Leilão de Neymar terá itens de Pelé, jogo de pôquer e viagem exclusiva
A 6ª edição do evento beneficente acontece na próxima segunda-feira (3), em São Paulo
O Instituto Neymar Jr. realizará o seu 6º leilão beneficente com itens que vão desde um cetro do Rei Pelé até experiências exclusivas com o próprio Neymar, como uma viagem à sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O evento acontece na próxima segunda-feira (3), em São Paulo.
Caso o jogador seja relacionado para a partida entre o Santos e Remo, que será nesta terça-feira (4), no Mangueirão, no Pará, pela Copa do Brasil, ele não estará presente no evento.
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Entre os destaques dos 17 lotes estão uma camisa em homenagem à Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1970, autografada por Neymar e Pelé; uma camisa do Barcelona assinada por Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez; um treino de tênis com Ronaldo Nazário; além de uma raquete autografada e um encontro com o tenista João Fonseca.
No ano passado, quando completou 10 anos de atuação, o Instituto Neymar Jr. promoveu um leilão com 27 itens. O evento reuniu diversas personalidades e foi apresentado por Ana Maria Braga, Ana Castela, Tom Cavalcante, João Silva, Alexandre Pires, Rodrigo Faro, Celso Portiolli, Ana Paula Siebert e Roberto Justus.
Confira os itens que serão leiloados:
- Camisa da reedição do tricampeonato da Seleção Brasileira (1970) - autografada por Neymar e Pelé
- Perfil no story do Instagram do Neymar
- Final de semana na casa do Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro (encontro com o craque, transporte de helicóptero e experiência no kartodromo particular (duas pessoas)
- Partida gamer presencial com Neymar Jr., cadeira flexform edição limitada e fone aiwa edição especial (experiência para uma pessoa)
- Partida de poker com Neymar Jr. e a "The Prince Legacy Private Poker Edition" (mesa com 10 cadeiras – edição única e exclusiva)
- "The Prince Racing Simulator" e experiência Nascar com piloto Vitor Genz
- Experiência exclusiva no Cristo Redentor: visita (dez pessoas) ao nascer do sol com bênção reservada, visita à capela e fotos individuais. Além do acesso de duas pessoas ao interior do monumento com foto no braço do Cristo Redentor
- Álbum completo da Copa do Mundo Fifa 2026: uma relíquia para colecionadores
- Raquete autografada por João Fonseca e um encontro exclusivo com a nova estrela do tênis brasileiro (duas pessoas)
- Exclusive tribute to Neymar Jr.: uma obra única em homenagem ao legado do maior artilheiro da Seleção Brasileira
- Entre em quadra com Ronaldo Nazário (treino para uma pessoa e experiência para duas pessoas)
- A impossible bottle sgc autografada por Neymar Jr. e jantar especial com o craque (duas pessoas)
- Camiseta do Barcelona autografada pelo histórico trio MSN, com foto exclusiva com Neymar Jr. no palco do leilão
- Grid House Miami Experience no GP de Miami 2027 (quatro pessoas)
- Um dia com Charles do Bronxs, experiência com Alex Poatan nos Estados Unidos, stories dos lutadores e luvas autografadas por Mike Tyson e Evander hHlyfield (duas pessoas)
- Jogar em uma quadra do Rio Open (torneio de tênis) e viver os bastidores com transfer de helicóptero (jogo para uma pessoa e experiência para duas pessoas)
- O cetro do Rei Pelé: uma joia criada para eternizar o maior jogador da história by Pedro Yossef.
O Instituto Neymar Jr.:
O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 12 mil pessoas.
O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com a iniciativa privada. O Instituto foi construído em uma área de 8.400m², e está localizado no Jardim Glória, na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, comunidade que possui diversas dificuldades e limitações já vivenciadas por Neymar Jr. e sua família, que foram moradores do bairro.
Em 2017, o Instituto optou por realizar um leilão beneficente para arrecadar fundos revertidos às áreas do projeto. Além disso, a verba também é direcionada às reformas na infraestrutura do complexo, folha de pagamento dos colaboradores, e investimento em novos projetos.
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