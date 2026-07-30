Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Leilão de Neymar terá itens de Pelé, jogo de pôquer e viagem exclusiva

A 6ª edição do evento beneficente acontece na próxima segunda-feira (3), em São Paulo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 14:04
Favorite o Lance! no Google
Neymar durante leilão do Institutto que carrega o seu nome, em 2025. (Foto: Divulgação/ Internet)
Neymar durante leilão do Institutto que carrega o seu nome, em 2025. (Foto: Divulgação/ Internet)

O Instituto Neymar Jr. realizará o seu 6º leilão beneficente com itens que vão desde um cetro do Rei Pelé até experiências exclusivas com o próprio Neymar, como uma viagem à sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O evento acontece na próxima segunda-feira (3), em São Paulo.

Caso o jogador seja relacionado para a partida entre o Santos e Remo, que será nesta terça-feira (4), no Mangueirão, no Pará, pela Copa do Brasil, ele não estará presente no evento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Entre os destaques dos 17 lotes estão uma camisa em homenagem à Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1970, autografada por Neymar e Pelé; uma camisa do Barcelona assinada por Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez; um treino de tênis com Ronaldo Nazário; além de uma raquete autografada e um encontro com o tenista João Fonseca.

No ano passado, quando completou 10 anos de atuação, o Instituto Neymar Jr. promoveu um leilão com 27 itens. O evento reuniu diversas personalidades e foi apresentado por Ana Maria Braga, Ana Castela, Tom Cavalcante, João Silva, Alexandre Pires, Rodrigo Faro, Celso Portiolli, Ana Paula Siebert e Roberto Justus.

continua após a publicidade
Neymar autografa camisa da Seleção Brasileira para o leilão. (Foto: Divulgação/ INJR)
Neymar autografa camisa da Seleção Brasileira para o leilão. (Foto: Divulgação/ INJR)

Confira os itens que serão leiloados:

    1.
  1. Camisa da reedição do tricampeonato da Seleção Brasileira (1970) - autografada por Neymar e Pelé
    2. 2.
  2. Perfil no story do Instagram do Neymar
    3. 3.
  3. Final de semana na casa do Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro (encontro com o craque, transporte de helicóptero e experiência no kartodromo particular (duas pessoas)
    4. 4.
  4. Partida gamer presencial com Neymar Jr., cadeira flexform edição limitada e fone aiwa edição especial (experiência para uma pessoa)
    5. 5.
  5. Partida de poker com Neymar Jr. e a "The Prince Legacy Private Poker Edition" (mesa com 10 cadeiras – edição única e exclusiva)
    6. 6.
  6. "The Prince Racing Simulator" e experiência Nascar com piloto Vitor Genz
    7. 7.
  7. Experiência exclusiva no Cristo Redentor: visita (dez pessoas) ao nascer do sol com bênção reservada, visita à capela e fotos individuais. Além do acesso de duas pessoas ao interior do monumento com foto no braço do Cristo Redentor
    8. 8.
  8. Álbum completo da Copa do Mundo Fifa 2026: uma relíquia para colecionadores
    9. 9.
  9. Raquete autografada por João Fonseca e um encontro exclusivo com a nova estrela do tênis brasileiro (duas pessoas)
    10. 10.
  10. Exclusive tribute to Neymar Jr.: uma obra única em homenagem ao legado do maior artilheiro da Seleção Brasileira
    11. 11.
  11. Entre em quadra com Ronaldo Nazário (treino para uma pessoa e experiência para duas pessoas)
    12. 12.
  12. A impossible bottle sgc autografada por Neymar Jr. e jantar especial com o craque (duas pessoas)
    13. 13.
  13. Camiseta do Barcelona autografada pelo histórico trio MSN, com foto exclusiva com Neymar Jr. no palco do leilão
    14. 14.
  14. Grid House Miami Experience no GP de Miami 2027 (quatro pessoas)
    15. 15.
  15. Um dia com Charles do Bronxs, experiência com Alex Poatan nos Estados Unidos, stories dos lutadores e luvas autografadas por Mike Tyson e Evander hHlyfield (duas pessoas)
    16. 16.
  16. Jogar em uma quadra do Rio Open (torneio de tênis) e viver os bastidores com transfer de helicóptero (jogo para uma pessoa e experiência para duas pessoas)
    17. 17.
  17. O cetro do Rei Pelé: uma joia criada para eternizar o maior jogador da história by Pedro Yossef.
O cetro do Rei Pelé foi criado por Pedro Yossef. para o leilão de Neymar. (Foto: Divulgação/ INJR)
O cetro do Rei Pelé foi criado por Pedro Yossef. para o leilão de Neymar. (Foto: Divulgação/ INJR)

O Instituto Neymar Jr.:

Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 12 mil pessoas.

O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com a iniciativa privada. O Instituto foi construído em uma área de 8.400m², e está localizado no Jardim Glória, na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, comunidade que possui diversas dificuldades e limitações já vivenciadas por Neymar Jr. e sua família, que foram moradores do bairro.

continua após a publicidade

Em 2017, o Instituto optou por realizar um leilão beneficente para arrecadar fundos revertidos às áreas do projeto. Além disso, a verba também é direcionada às reformas na infraestrutura do complexo, folha de pagamento dos colaboradores, e investimento em novos projetos.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir à Vasco x Santos pelo Brasileirão Sub-20

Onde Assistir

Santos x Vasco: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Brasileirão sub-20

Há 2 horas
Zé Rafael durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos rescinde contrato de Zé Rafael em comum acordo

Há 16 horas
Neymar durante arquecimento do jogo do Santos pela Sul-Amerciana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos supera R$ 11 milhões em premiações e ganha fôlego financeiro nas Copas

Há 17 horas
Carlo Ancelotti de blusa preta durante reunião da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Ancelotti encerra ciclo de Neymar na Seleção Brasileira: 'Pensar no futuro'

Há 19 horas
Mayke foi anunciado pelo Santos em julho do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos não chega a acordo com Mayke por rescisão de contrato

Há 19 horas
O técnico do Sub-20 do Santos, Élder Campos, durante treino do time no Rio de Janeiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos

Santos busca vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 diante do Vasco

Há 22 horas
Mais LANCE!
Gabriel Bontempo em lance da partida contra a Universidad Central pela Sul-Americana

Bontempo nega cobrança individual de Neymar no Santos: 'Assustei'

Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Neymar indica fim de carreira na Seleção e vira assunto: 'Isso aí'

Gabriel Brazão durante jogo do Santos contra a Universidad Central pela Sul-Americana

'Quando a gente fala do Neymar, vira uma bola de neve', diz Brazão no Santos

Neymar em ação durante Santos x UCV pela Copa Sul-Americana

Neymar virou assunto em classificação do Santos: 'Não julgo'

Gabigol comemora gol do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos precisa corrigir erros na Sul-Americana para não levar sustos ao longo da temporada

Neymar durante aquecimento do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar fala pela primeira vez após eliminação da Seleção na Copa: 'Não quero mais'

Gabigol comemora gol na Vila Belmiro. (Foto: Agif/Folhapress)

Gabigol fala sobre clima no vestiário do Santos após críticas de Neymar aos Meninos da Vila

Cuca no comando do Santos no duelo contra a UCV, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cuca comenta volta de Neymar ao Santos após Copa do Mundo: 'Fácil de lidar'

Jogadores do Santos comemorando

Dê suas notas: Santos sofre susto no início, mas vira e avança na Sul-Americana

Gabriel Barbosa foi titular na vitória do Santos diante da UVC. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Santos vence UCV e carimba vaga para oitavas de final da Sul-Americana

Miguelito e jogadores do Santos comemorando gol de empate contra o UCV

Gol perdido em Santos x UCV choca torcedores: 'Não é possível'

Jogadores do Santos e UCV em ação pela Copa Sul-Americana

Torcedores se revoltam com falha de titular em Santos x UCV: 'Inacreditável'

Jogadores do Santos comemorando gol na partida contra o UCV

Veja gols em Santos x UCV: Miguelito, Gabigol e Menino e Rony marcam