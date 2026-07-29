Neymar virou assunto em classificação do Santos: 'Não julgo' Camisa 10 santista foi o protagonista após o apito final

A classificação do Santos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana teve Neymar como um dos protagonistas também depois do apito final. O camisa 10 entrou no segundo tempo da vitória sobre a Universidad Central, da Venezuela, nesta terça-feira (28), na Vila Belmiro, e chamou atenção ao ser cercado pelos jogadores adversários, que aproveitaram a oportunidade para pedir lembranças ao astro santista.

➡️ Veja gols em Santos x UCV: Miguelito, Gabigol e Menino e Rony marcam

Logo após o encerramento da partida, Neymar foi cumprimentado por praticamente todo o elenco da Universidad Central. Um dos atletas pediu a camisa do atacante, mas o santista indicou que a peça já havia sido prometida a outro jogador. Em seguida, o venezuelano solicitou o calção, que foi entregue imediatamente por Neymar, ainda no gramado.

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Além da troca de uniforme, o camisa 10 também atendeu aos pedidos de fotos de alguns jogadores da equipe venezuelana antes de deixar o campo. Veja:

O REI ESTÁ NU

Deixaram o Neymar quase pelado no fim do jogo dos Santos! 😂#Santos (8) 4 x 2 (3) #UCV#SANxUCV ⚽🥅 #SulAmericanaNoSBT pic.twitter.com/bvLN0Sshdi — Luiz Ricardo (@excentricko) July 29, 2026

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A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e divertiu os torcedores, que comentaram o fato de Neymar deixar o gramado sem o calção após atender aos pedidos dos adversários. Veja a repercussão:

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Os cara levaram até o shorts do Neymar kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/JMEx767pUy — njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 29, 2026

Deixaram o Ney pelado kkkkkkkk — menino ney (@menino_ney_jr10) July 29, 2026

Não julgo, seria eu — Luan LADO 🅱️ (@Enejota87) July 29, 2026

Eu ia pedi até a cueca — srzin fla❤️🖤 (@reyszx_001) July 29, 2026

eu faria esse acordo — duduzinho (@duduolvrr) July 29, 2026

Como foi a partida?

Texto de: Juliana Yamaoka.

O Santos começou a partida levando um susto logo no primeiro lance. Adonis Frías errou o recuo para Gabriel Brazão, e Samuel Sosa aproveitou a falha para encobrir o goleiro e abrir o placar para a equipe venezuelana.

Na sequência, Barreal acionou Gabriel Barbosa pela esquerda, mas o atacante foi flagrado em impedimento. Pouco depois, Gabriel Menino voltou a procurar o camisa 9, que novamente estava em posição irregular. Aos 10 minutos, Gabigol recebeu passe de Oliva, balançou as redes após finalizar cruzado, mas o lance foi anulado por mais um impedimento. Aos 13, o Peixe criou boa oportunidade com Rollheiser, que roubou a bola no meio-campo e acionou Willian Arão. O volante lançou Gabriel Barbosa na área, e o atacante bateu cruzado para boa defesa de Schiavone.

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Apesar de controlar a posse de bola, o Santos encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Aos 33 minutos, Miguelito arriscou da entrada da área após lançamento de Willian Arão, mas parou na defesa do goleiro da Universidad Central. No lance seguinte, Arão perdeu a bola para Mosquera, que avançou pela esquerda e encontrou Zapata na entrada da área. O atacante finalizou, mas Gabriel Brazão fez a defesa.

Gabriel Barbosa comemorando o gol de virada do Santos contra o UCV (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O empate veio apenas aos 38 minutos. Miguelito, que ganhou uma vaga entre os titulares ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa, aproveitou a oportunidade para deixar tudo igual no placar.

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No intervalo, Cuca promoveu mudanças e colocou Neymar, Lucas Veríssimo e Gabriel Bontempo em campo. O camisa 10 mudou a dinâmica da partida e deu a assistência para Gabriel Barbosa marcar o gol da virada santista. Com Neymar em campo, o Santos passou a controlar as ações com mais tranquilidade.

Aos 19 minutos, Gabriel Menino ampliou o placar e comemorou com os companheiros que faziam o aquecimento à beira do gramado. Após chute de Gabriel Barbosa que acertou a trave, o volante aproveitou o rebote para completar para as redes.

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Ainda houve tempo para Rony marcar nos acréscimos e fechar a vitória santista por 4 a 2.

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