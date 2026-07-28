Santos vence UCV e carimba vaga para oitavas de final da Sul-Americana
Neymar começou a partida no banco de reservas e entrou no intervalo
O Santos venceu a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 2 na noite desta terça-feira (28), na Vila Belmiro, pelo duelo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar do triunfo, o Peixe encontrou dificuldades, especialmente no primeiro tempo, para transformar a superioridade e o amplo domínio da posse de bola em controle da partida. Logo aos 20 segundos, a equipe sofreu um gol após uma falha do zagueiro Adonis Frías, que ganhou uma vaga entre os titulares ao lado de João Ananias.
O técnico Cuca promoveu Gabriel Menino na lateral direita e escalou Willian Arão no meio-campo. Neymar iniciou a partida no banco de reservas e entrou no intervalo, assim como Lucas Veríssimo e Gabriel Bontempo, que substituíram Miguelito, Adonis Frías e Willian Arão, respectivamente.
O Santos entrou em campo com a vantagem construída no jogo de ida e podia perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação. Na última terça-feira, a equipe goleou a Universidad Central por 4 a 1, na Venezuela.
Ainda no primeiro tempo, Miguelito deixou tudo igual no placar. Na etapa final, Gabriel Barbosa desencantou e marcou o gol da virada santista. Gabriel Menino e Rony ainda ampliaram e sacramentaram a vitória do Peixe por 4 a 2.
Com a classificação assegurada, o Alvinegro Praiano enfrentará o Macará, do Equador, na próxima fase da Copa Sul-Americana. As datas e os horários dos confrontos ainda serão definidos pela Conmebol.
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Como foi o jogo?
O Santos começou a partida levando um susto logo no primeiro lance. Adonis Frías errou o recuo para Gabriel Brazão, e Samuel Sosa aproveitou a falha para encobrir o goleiro e abrir o placar para a equipe venezuelana.
Na sequência, Barreal acionou Gabriel Barbosa pela esquerda, mas o atacante foi flagrado em impedimento. Pouco depois, Gabriel Menino voltou a procurar o camisa 9, que novamente estava em posição irregular. Aos 10 minutos, Gabigol recebeu passe de Oliva, balançou as redes após finalizar cruzado, mas o lance foi anulado por mais um impedimento. Aos 13, o Peixe criou boa oportunidade com Rollheiser, que roubou a bola no meio-campo e acionou Willian Arão. O volante lançou Gabriel Barbosa na área, e o atacante bateu cruzado para boa defesa de Schiavone.
Apesar de controlar a posse de bola, o Santos encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Aos 33 minutos, Miguelito arriscou da entrada da área após lançamento de Willian Arão, mas parou na defesa do goleiro da Universidad Central. No lance seguinte, Arão perdeu a bola para Mosquera, que avançou pela esquerda e encontrou Zapata na entrada da área. O atacante finalizou, mas Gabriel Brazão fez a defesa.
O empate veio apenas aos 38 minutos. Miguelito, que ganhou uma vaga entre os titulares ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa, aproveitou a oportunidade para deixar tudo igual no placar.
No intervalo, Cuca promoveu mudanças e colocou Neymar, Lucas Veríssimo e Gabriel Bontempo em campo. O camisa 10 mudou a dinâmica da partida e deu a assistência para Gabriel Barbosa marcar o gol da virada santista. Com Neymar em campo, o Santos passou a controlar as ações com mais tranquilidade.
Aos 19 minutos, Gabriel Menino ampliou o placar e comemorou com os companheiros que faziam o aquecimento à beira do gramado. Após chute de Gabriel Barbosa que acertou a trave, o lateral aproveitou o rebote para completar para as redes. Ainda houve tempo para Rony marcar nos acréscimos e fechar a vitória santista por 4 a 2.
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O momento decisivo da partida aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Barbosa marcou o gol da virada santista. Rollheiser recebeu pela direita e encontrou Gabriel Bontempo dentro da área. O meia cruzou na medida para Gabigol, que apareceu livre entre os zagueiros e cabeceou firme para o fundo das redes, desencantando e colocando o Santos em vantagem na Vila Belmiro.
Deu aula 👍
Miguelito deixou tudo igual na Vila Belmiro após Gabriel Menino encontrar o boliviano com um belo passe pela direita. Miguelito partiu para cima da marcação, invade a área e bate colocado no canto esquerdo de Schiavone. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol santista.
Ficou abaixo 📉
Adonis Frías formou a dupla de zaga com João Ananias, mas comprometeu logo no primeiro lance da partida ao errar o recuo que originou o gol da Universidad Central. Apesar da classificação tranquila do Santos, o defensor teve uma atuação abaixo do esperado e ele foi substituído no intervalo. A falha logo aos 20 segundos deixou a equipe pressionada, e, mesmo com amplo domínio da posse de bola, o Peixe demorou para reagir diante da ansiedade em buscar uma resposta imediata ao placar adverso.
Ficha Técnica:
⚽ SANTOS 4 X 2 UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) - jogo de volta do playoff da Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 28 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Carlos Benítez (PAR)
🚩Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)
🟨Cartão amarelo: Solé e Lugo (UCV)
🟥Cartão vermelho: -
🥅 Gols: Miguelito (38'/1ºT), Gabriel Barbosa (10'/2ºT), Gabriel Menino (19'/2ºT) e Rony (46'/2ºT) - Santos / Samuel Sosa (0'/1ºT) Mottes (26'/2ºT) - UCV
👭Público: 6.864
💰Renda: R$ 350.963,75
Escalações:
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías (Lucas Veríssimo), João Ananias e Escobar; Arão (Gabriel Bontempo), Oliva, Rollheiser (Igor Vinícius); Barreal (Rony), Miguelito (Neymar) e Gabriel Barbosa. (Técnico: Cuca)
UCV: Giancarlo Schiavone; Maicol Ruiz, Kendrys Silva, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana (Carrilllo); Williams Lugo (Daniel de Sousa), Francisco Solé, Vicente Rodríguez e Edwin Mosquera (Sarli); Samuel Sosa (Alexander González) e Juan Camilo Zapata. (Técnico: Daniel Sasso)
🍀Aposte na vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e da Sul-Americana!
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