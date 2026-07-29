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Santos supera R$ 11 milhões em premiações e ganha fôlego financeiro nas Copas

Premiação fortalece o caixa em momento de dificuldades com transfer ban e atraso no direito de imagem

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
29/07/2026 20:25
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Neymar durante arquecimento do jogo do Santos pela Sul-Amerciana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar durante arquecimento do jogo do Santos pela Sul-Amerciana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Santos ultrapassou a marca de R$ 10 milhões em premiações somadas nas competições de mata-mata disputadas em 2026.

A vaga foi confirmada na última terça-feira (28), após a vitória sobre a Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da competição. Além do avanço esportivo, a classificação representou um importante reforço financeiro para o clube, que atravessa uma delicada situação econômica. Ao todo, o Peixe já garantiu cerca de R$ 11,1 milhões em premiações na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil nesta temporada.

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No torneio continental, o Santos já havia assegurado US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) por avançar aos playoffs após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo D. A classificação foi confirmada com a vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, na Vila Belmiro.

Além disso, o clube recebeu US$ 125 mil (aproximadamente R$ 626 mil) por cada vitória conquistada na fase de grupos. Agora, ao eliminar a Universidad Central com um placar agregado de 8 a 3, o Santos faturou mais US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões) pela classificação às oitavas de final.

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Com isso, a campanha na competição continental já rendeu aproximadamente R$ 7 milhões aos cofres santistas. Caso avance às quartas de final, o clube ainda poderá receber mais US$ 700 mil, valor equivalente a cerca de R$ 3,6 milhões.

Time titular do Santos diante da UCV, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Time titular do Santos diante da UCV, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

E na Copa do Brasil?

Na Copa do Brasil, o Santos também segue acumulando receitas. O clube recebeu R$ 2 milhões por ingressar na quinta fase da competição e faturou mais R$ 3 milhões ao eliminar o Coritiba e garantir vaga nas oitavas de final. Assim, a campanha no torneio nacional já assegurou R$ 5 milhões em premiações.

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O próximo compromisso da equipe comandada por Cuca será justamente pela Copa do Brasil. Neste sábado (1º), o Santos recebe o Remo, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão. Em caso de classificação, o clube ainda poderá adicionar R$ 4 milhões aos cofres.

Somando os valores já garantidos na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Santos já ultrapassou R$ 10 milhões em premiações na temporada. A última vez que o clube chegou ao mês de agosto disputando três competições simultaneamente foi em 2021, cenário que volta a se repetir em 2026.

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