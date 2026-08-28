Negociação com Arthur avança e fim de transfer ban aproxima meia ao Santos Mesmo com o avanço, ainda faltam questões contratuais a serem resolvidas; Cuca elogia meio-campista e sugere mais reforços

O Santos tem negociações avançadas com o meio-campista Arthur Melo, ex-Grêmio e que rescindiu recentemente o contrato com a Juventus, da Itália. O jogador deve chegar por empréstimo, mas faltam ainda algumas questões contratuais a serem resolvidas. Informação foi confirmada pelo Lance!.

O fim do transfer ban, pago na tarde da última quinta-feira (28) e que já não consta mais no site da Fifa, abre portas para que Arthur chegue ao Santos. O próprio Cuca, em entrevista na tarde desta sexta-feira (28) ao "De Olho no Peixe", celebrou a possível chegada do meio-campista e pediu novos reforços.

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— O Arthur é um grande jogador, todos sabem a capacidade que ele tem. O transfer ban sendo pago de repente, a gente consegue suprir algumas outras necessidades em algum outro setor que você tem da equipe, e isso nos fortalece. De repente, se a gente tivesse tido um resultado diferente no Parque Antártica (atual Nubank Parque), as coisas não andavam, né?! — comentou o comandante.

Arthur, quando atuava com a camisa do Grêmio, último clube em que o jogador realizou partidas oficiais antes de rescindir com a Juventus - (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos quita transfer ban com ajuda de empresa de Neymar

O Santos anunciou, na última quinta-feira (27), o pagamento do transfer ban imposto pela Fifa devido à pendência financeira com o Monaco, da França. O débito se referia à contratação do volante Jean Lucas, realizada em 2023, no valor de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões). Com a quitação, o Peixe volta a ficar liberado para registrar novos reforços.

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A operação foi viabilizada em parceria com a NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem de Neymar, que aportou o montante necessário para encerrar a punição. Como contrapartida, o Alvinegro negociará em conjunto com a empresa propriedades do uniforme que ainda não foram comercializadas.

— O Santos FC pagou o transfer ban e volta a estar apto no mercado. A operação foi possível graças ao apoio da NR Sports, segundo o qual o clube recebe aporte imediato de recurso. Em contrapartida, o Santos FC e a empresa negociarão em conjunto propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas — declarou o Peixe em nota oficial.

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