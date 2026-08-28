Santos x Atlético-MG: veja datas, horários e locais das quartas da Sul-Americana
Primeira partida será disputada na Vila Belmiro e Atlético-MG decidirá em casa; saiba mais
O Santos e o Atlético-MG já sabem o caminho que terão pela frente nas quartas de final da Sul-Americana. As equipes se enfrentarão em dois jogos por uma vaga na semifinal da Sul-Americana.
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A Conmebol definiu, na última quinta-feira (27), as datas dos jogos entre o Peixe e o Galo, válidos pelas quartas de final do torneio continental. A primeira partida será disputada no dia 9 de setembro, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, casa do Santos. O confronto de volta está marcado para 16 de setembro, também às 19h, na Arena MRV.
Datas dos jogos
- Ida: 9 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro;
- Volta: 16 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.
Cuca terá baixa no ataque no primeiro jogo
O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Rony no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana entre Santos e Atlético-MG, que será disputado na Vila Belmiro. Isso porque o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na noite desta quinta-feira (20), contra o Macará, no Equador, e terá que cumprir suspensão automática.
A suspensão do camisa 11 reduz as opções ofensivas do treinador justamente em uma fase crucial da competição, já que o Peixe também está na Copa do Brasil e precisa pontuar no Brasileirão. As opções de Cuca para a partida são Neymar, Gabigol, Barreal, Caballero e Thaciano.
Classificação do Galo foi nos detalhes
O Atlético empatou em 2 a 2 com o Bragantino nesta quarta-feira (19), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo chegou a ficar atrás no placar duas vezes e, com o resultado parcial, a decisão caminhava para os pênaltis. No entanto, já nos acréscimos, Cuello apareceu para marcar o gol decisivo e garantir a classificação atleticana para as quartas de final da Sul-Americana.
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