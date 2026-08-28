Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos x Atlético-MG: veja datas, horários e locais das quartas da Sul-Americana

Primeira partida será disputada na Vila Belmiro e Atlético-MG decidirá em casa; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
28/08/2026 11:14
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Santos e Atlético-MG se enfrentam nas quartas da Sul-Americana.
Santos e Atlético-MG se enfrentam nas quartas da Sul-Americana - (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Santos e o Atlético-MG já sabem o caminho que terão pela frente nas quartas de final da Sul-Americana. As equipes se enfrentarão em dois jogos por uma vaga na semifinal da Sul-Americana.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A Conmebol definiu, na última quinta-feira (27), as datas dos jogos entre o Peixe e o Galo, válidos pelas quartas de final do torneio continental. A primeira partida será disputada no dia 9 de setembro, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, casa do Santos. O confronto de volta está marcado para 16 de setembro, também às 19h, na Arena MRV.

continua após a publicidade

Datas dos jogos

  1. Ida: 9 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro;
  2. Volta: 16 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Cuca terá baixa no ataque no primeiro jogo

O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Rony no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana entre Santos Atlético-MG, que será disputado na Vila Belmiro. Isso porque o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na noite desta quinta-feira (20), contra o Macará, no Equador, e terá que cumprir suspensão automática.

A suspensão do camisa 11 reduz as opções ofensivas do treinador justamente em uma fase crucial da competição, já que o Peixe também está na Copa do Brasil e precisa pontuar no Brasileirão. As opções de Cuca para a partida são Neymar, Gabigol, Barreal, Caballero e Thaciano.

continua após a publicidade

Classificação do Galo foi nos detalhes

Atlético empatou em 2 a 2 com o Bragantino nesta quarta-feira (19), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo chegou a ficar atrás no placar duas vezes e, com o resultado parcial, a decisão caminhava para os pênaltis. No entanto, já nos acréscimos, Cuello apareceu para marcar o gol decisivo e garantir a classificação atleticana para as quartas de final da Sul-Americana.

Taça da Sul-Americana
Taça da Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar jogador do Santos reclama com a arbitragem durante partida contra o Mirassol no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro A 2026

Futebol Nacional

Lúcio de Castro: a Neverland da Baixada Santista

Há 4 horas
Santos se prepara para duelo contra o Corinthians.

Santos

Santos tenta quebrar tabu contra o Corinthians com retorno de Neymar e alerta no Z-4

Há 5 horas
Camisa 10 não esteve presente no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide'

Há 16 horas
Vila Belmiro sendo preparada para jogo do Santos.

Santos

Santos quita transfer ban com ajuda de empresa de Neymar e fica livre para contratar

Há 17 horas
Reinaldo, jogador do Mirassol, e Neymar, jogador do Santos, durante o jogo do último domingo (23)

Santos

Santos é absolvido em caso de cusparada em Reinaldo, mas leva multa por atraso

Há 17 horas
Roger Flores criticou a ausência do camisa 10 santista no clássico

Fora de Campo

Roger Flores critica ausência de Neymar em Palmeiras x Santos

Há 19 horas
Mais LANCE!
Muro do Santos aparece pichado após derrota contra o Palmeiras.

Após derrota para o Palmeiras, CT do Santos é pichado: 'Time apático'

Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.

Santos anuncia venda de ingresso com preço popular para a partida contra o Palmeiras

Vampeta em programa ao vivo

Vampeta é sincero sobre Neymar após derrota do Santos: 'É notório'

Fábio Sormani durante transmissão no Youtube

Sormani aponta culpado por derrota do Santos: 'Vai pagar o preço'

Jogo de volta está marcado para quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Pedro Ivo aponta erro em derrota do Santos para Palmeiras

Com vantagem por 3 a 0, Palmeiras pode tomar até dois gols na Vila Belmiro (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista aponta protagonista em Palmeiras x Santos

Neymar durante aquecimento do Santos

Neymar vira assunto após derrota do Santos para o Palmeiras: 'Todo mundo sabe'

Cuca em Palmeiras x Santos

Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Palmeiras

Vitor Roque, jogador do Palmeiras, disputa lance com Lucas Veríssimo, jogador do Santos, durante partida pela Copa do Brasil.

Cuca classifica derrota como 'inadmissível', e Arão cobra reação do Santos

Cuca durante a entrevista coletiva após derrota para o Palmeiras, nesta quarta-feira (26).

Cuca assume culpa por derrota e diz que Neymar queria ter jogado

Partida entre Palmeiras e Santos,, válida pela partida de ida das quartas da Copa do Brasil

Dê suas notas: avalie as atuações em Palmeiras x Santos

Flaco López comemora gol marcado em Palmeiras x Santos

Presente de aniversário! Palmeiras vence o Santos e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Gabriel Brazão em Palmeiras x Santos

Gabriel Brazão vira assunto em Palmeiras x Santos: 'Não é o primeiro'