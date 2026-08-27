Sormani aponta culpado por derrota do Santos: 'Vai pagar o preço' Alvinegro foi derrotado por 3 a 0 para o Palmeiras, no Nubank Parque

O comentarista Fábio Sormani analisou a derrota do Santos por 3 a 0 para o Palmeiras e apontou uma série de problemas que, na avaliação dele, explicam o resultado. Para o jornalista, o revés não pode ser atribuído apenas à falha do goleiro Brazão.

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Segundo Sormani, o técnico Cuca teve responsabilidade pela derrota ao escalar mal a equipe. O comentarista questionou, principalmente, as escolhas no ataque e no meio-campo para o confronto.

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— O Cuca erra ao escalar mal o time. Mal o time. Mal, muito mal. Neymar, à disposição, bota para jogar. Gabriel não pode ser banco do Cabaleiro — afirmou.

Sormani também criticou a ausência de jogadores experientes entre os titulares. Na visão dele, Neymar e Gabriel Barbosa poderiam ter ajudado o Santos a manter a posse de bola diante do Palmeiras, enquanto a presença de Oliva seria importante em um duelo decisivo.

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— O Santos foi mal escalado pelo Cuca. E o Santos agora vai pagar o preço disso daí. Ele está praticamente fora da Copa do Brasil — declarou.

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Cuca assume culpa por derrota e diz que Neymar queria ter jogado

Texto de: Vinícius Espirito.

Após a derrota no clássico contra o Palmeiras, o técnico Cuca assumiu a culpa pelo resultado negativo da equipe e disse ser o maior responsável pelo jogo abaixo da equipe. O Peixe finalizou apenas uma vez no alvo e sofreu com o ataque do Verdão, que foi dominante no duelo.

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— Hoje, qualquer crítica em relação a nós, a mim, vocês têm toda razão, porque quando você perde um clássico de 3 a 0 não tem justificativa e nem eu quero achar justificativa para isso. O maior responsável sou eu. Se as coisas não fluíram como eu imaginei, é porque foi erro meu e eu assumo a responsabilidade maior da derrota, lógico — declarou o técnico.

O camisa 10 e principal nome do Peixe não viajou com a delegação e desfalcou a equipe no clássico contra o Palmeiras. Segundo o técnico Cuca, a decisão de poupar o atacante foi inteiramente da comissão técnica, e não uma pedida do atleta. Aliás, o comandante ressaltou que o ídolo santista manifestou o desejo de estar em campo nesta quarta-feira.

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Cuca, técnico do Santos durante partida contra o Palmeiras no Nubank Parque pela Copa Do Brasil 2026. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

— A ausência do Neymar tem suas razões, vocês sabem, então, foi o tal do controle de carga, ele não poder ter uma sequência, poder desenvolver o futebol dele ao natural, jogando hoje, jogando no domingo que vem, jogando na quarta que vem, o segundo cartão, os dois cartões que ele tem, então, uma série de fatores fez com que a gente tomasse essa decisão, ele está isento, por ele, ele teria vindo jogar, então, é uma responsabilidade da comissão técnica também — disse Cuca após a partida.

Além disso, Cuca afirmou não saber se se arrepende da decisão de não ter levado o atacante para a partida. Outro motivo citado pelo treinador para a ausência foi o fato de Neymar estar pendurado com dois cartões amarelos. Ainda assim, o comandante reconheceu que a presença do camisa 10 em campo engrandece a equipe.

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— Ele estava relacionado porque, até o último momento, a gente ficou discutindo a vinda dele ou não, o gramado sintético, o desgaste, o risco de perda, as importâncias dos jogos que vêm, o segundo cartão. Então não é um motivo apenas, são diversos. Não sei, arrepender eu acho que não é a palavra, mas agora ele faz muita falta para nós. Lógico, ele, dentro do campo, engrandece muito a nossa equipe — apontou.

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