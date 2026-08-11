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Veja os gols de Palermo x Juventus: Milik volta a marcar

Com novos reforços em campo, Juventus de Spalletti vence amistoso

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 11:10
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Kenan Yildiz comemora gola da Juventus contra o Al Ain
Kenan Yildiz, da Juventus, comemora gol (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Juventus venceu o Palermo por 2 a 0 nesta terça-feira (11), na Austrália, em partida que marcou seu penúltimo compromisso preparatório para a temporada 2026/27. Os gols da vitória no amistoso foram anotados por Kenan Yildiz e Arkadiusz Milik.

O técnico Luciano Spalletti mandou a campo uma formação titular encorpada, promovendo a presença dos recém-contratados Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani no setor ofensivo, ao lado de Yildiz e Francisco Conceição. A dupla de volantes foi formada por McKennie e Douglas Luiz.

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Randal Kolo Muani em ação pela Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)
Randal Kolo Muani em ação pela Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)

O placar foi inaugurado aos 44 minutos da primeira etapa. Celik finalizou do lado direito da área e obrigou o goleiro Jesse Joronen a rebater; na sequência da jogada, o próprio Celik cruzou para Yildiz concluir na grande área.

No intervalo, Spalletti promoveu duas trocas no meio-campo e no ataque, com as entradas de Manuel Locatelli e Edon Zhegrova nas vagas de Douglas Luiz e Francisco Conceição.

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O segundo gol saiu aos 42 minutos da etapa final. Sem balançar as redes em partidas oficiais pela Juve desde 2024, Milik recuperou a posse de bola no campo intermediário, avançou até a área, cortou a marcação para a perna direita e finalizou no canto de Joronen para selar o resultado.

Escalações das equipes


Palermo: Joronen; Cassandro, Augello, Magnani e Gyasi; Hernani, Ceccaroni e Segre; Ranocchia, Johnsen e Pohjanpalo.

Juventus: Perin; Celik, Gatti e Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz e Alajbegovic; Yildiz, Francisco Conceição e Kolo Muani.

Próximos compromissos


A Juventus encerra sua pré-temporada no dia 17 de agosto, no tradicional jogo-treino contra a equipe Next Gen, no Allianz Stadium, na semana que antecede a estreia na Serie A. Na mesma data, o Palermo faz sua estreia na segunda divisão do Campeonato Italiano diante do Lecce.

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