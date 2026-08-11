Veja os gols de Palermo x Juventus: Milik volta a marcar
Com novos reforços em campo, Juventus de Spalletti vence amistoso
A Juventus venceu o Palermo por 2 a 0 nesta terça-feira (11), na Austrália, em partida que marcou seu penúltimo compromisso preparatório para a temporada 2026/27. Os gols da vitória no amistoso foram anotados por Kenan Yildiz e Arkadiusz Milik.
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O técnico Luciano Spalletti mandou a campo uma formação titular encorpada, promovendo a presença dos recém-contratados Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani no setor ofensivo, ao lado de Yildiz e Francisco Conceição. A dupla de volantes foi formada por McKennie e Douglas Luiz.
O placar foi inaugurado aos 44 minutos da primeira etapa. Celik finalizou do lado direito da área e obrigou o goleiro Jesse Joronen a rebater; na sequência da jogada, o próprio Celik cruzou para Yildiz concluir na grande área.
🇹🇷⚫⚪ Kenan Yildiz scores for Juventus. ⭐️ pic.twitter.com/iilClEgzD2— New Ballers (@newballers7) August 11, 2026
No intervalo, Spalletti promoveu duas trocas no meio-campo e no ataque, com as entradas de Manuel Locatelli e Edon Zhegrova nas vagas de Douglas Luiz e Francisco Conceição.
O segundo gol saiu aos 42 minutos da etapa final. Sem balançar as redes em partidas oficiais pela Juve desde 2024, Milik recuperou a posse de bola no campo intermediário, avançou até a área, cortou a marcação para a perna direita e finalizou no canto de Joronen para selar o resultado.
🔥 GOL ‼️— PuebloJuve (@Pueblo_Juve) August 11, 2026
Juventus 2-0 Palermo
⚽️ Milik
🅰️ Locatelli
⏱️ 86'#Juventus #Juve #FinoAllaFine pic.twitter.com/Uy0JxvRLy0
Escalações das equipes
Palermo: Joronen; Cassandro, Augello, Magnani e Gyasi; Hernani, Ceccaroni e Segre; Ranocchia, Johnsen e Pohjanpalo.
Juventus: Perin; Celik, Gatti e Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz e Alajbegovic; Yildiz, Francisco Conceição e Kolo Muani.
Próximos compromissos
A Juventus encerra sua pré-temporada no dia 17 de agosto, no tradicional jogo-treino contra a equipe Next Gen, no Allianz Stadium, na semana que antecede a estreia na Serie A. Na mesma data, o Palermo faz sua estreia na segunda divisão do Campeonato Italiano diante do Lecce.
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