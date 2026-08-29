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Diniz relaciona artilheiro do sub-20 para Corinthians x Santos

Luiz Fernando marcou 18 gols na temporada pelo time de base do Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/08/2026 14:11
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Luiz Fernando olhando para bola durante treino
Luiz Fernando durante treino pelo Corinthians (Foto: Divulgação)

O técnico Fernando Diniz relacionou o atacante Luiz Fernando, artilheiro do Corinthians sub-20, para o clássico contra o Santos, neste domingo (29), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador pode ser uma das opções do treinador para a partida.

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A presença de Luiz Fernando acontece em meio a uma série de desfalques no elenco corinthiano. Yuri Alberto, que estava próximo de retornar aos gramados, voltou a ser baixa após sentir um desconforto físico durante o treino de quinta-feira (27). O atacante passou por exames médicos para avaliar a situação.

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Além de Yuri Alberto, o Corinthians não terá Breno Bidon, suspenso, nem Vitinho, Zakaria Labyad, Kayke e André, todos entregues ao departamento médico. Com isso, Fernando Diniz terá menos opções para montar o time que enfrentará o Santos.

O meia-campista Carrillo ainda é dúvida para o clássico. A comissão técnica aguarda a evolução do jogador para definir se ele terá condições de ser relacionado para o confronto.

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Luiz Fernando durante partida do Corinthians
Atacante Luiz Fernando acumula 18 gols e nove assistências pelo Corinthians Sub-20 em 2026 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Propostas pelo atacante Luiz Fernando

Luiz Fernando recebeu três propostas para deixar o clube. Em meio às negociações pela renovação de contrato, o jogador foi procurado por equipes do Brasil e do exterior.

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O Lance! apurou que, além da oferta do Apoel, do Chipre, Luiz Fernando recebeu propostas do Karpaty Lviv, da Ucrânia, e do São Bernardo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. As possibilidades ainda estão sendo avaliadas.

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A intenção do estafe é definir a situação de Luiz Fernando ainda nesta semana. O período foi considerado importante para avançar nas tratativas, já que a equipe sub-20 do Corinthians ficará cerca de 15 dias sem disputar partidas.

Até o momento, a proposta do Karpaty Lviv foi a que mais agradou ao jogador e ao seu estafe. O vínculo do jogador com o Corinthians é válido até dezembro de 2027 e ainda não foi acertada a renovação.

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Luiz Fernando vive uma das melhores fases desde que chegou ao Corinthians. Aos 19 anos, o atacante é um dos principais nomes da equipe sub-20 e acumula números expressivos na temporada: são 33 jogos, 18 gols e nove assistências em 2026.

Pelo Timão, Luiz Fernando disputou 35 jogos e marcou 11 gols pelo sub-17 em 2023. No ano seguinte, foram seis gols em 15 partidas na mesma categoria e outros quatro gols em 29 jogos pelo sub-20. Em 2025, balançou as redes 10 vezes em 39 partidas. Agora, em 2026, vive sua temporada mais artilheira. 

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Números no Corinthians por temporada

  1. 2023 (Sub-17): 35 jogos e 11 gols
  2. 2024 (Sub-17): 15 jogos e 6 gols
  3. 2024 (Sub-20): 29 jogos e 4 gols
  4. 2025 (Sub-20): 39 jogos e 10 gols
  5. 2026 (Sub-20): 34 jogos e 18 gols

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