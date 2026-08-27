Santos anuncia venda de ingresso com preço popular para a partida contra o Palmeiras Peixe busca reação e faz partida de volta em casa após a derrota no primeiro duelo; veja preços das entradas

O Santos anunciou a venda de ingressos a preço popular para a partida de volta das quartas de final contra o Palmeiras, que acontece na próxima quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro. As vendas iniciam nesta quinta-feira (27) para sócios e não sócios e terão ingressos a partir de R$ 10.

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De acordo com o comunicado publicado pelo clube, as vendas para os torcedores que fazem parte do Sócio Rei iniciam às 14h de forma exclusiva. A ordem de venda é definida pelo ranking de prioridade do programa. Mais tarde, às 18h, abrem as vendas para o público geral, que serão feitas pelo app ou site sociorei.com.

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Os associados também garantem valores mais baixos nos ingressos, que podem ser gratuitos em alguns setores do estádio para integrantes da categoria "Black". Para os torcedores que não são sócios, os ingressos iniciam em R$ 40.

A promoção de ingressos tem como objetivo voltar a lotar a Vila Belmiro. Mesmo com o resultado negativo por 3 a 0 contra o Palmeiras, a expectativa é de casa cheia para o clássico.

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Próximo compromisso do Peixe

O Santos se prepara para enfrentar outro clássico, agora pela Brasileirão. Neste domingo (30), o Peixe viaja de volta a São Paulo para encarar o Corinthians, pela 25ª rodada do campeonato nacional. O Alvinegro Praiano ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, apenas dois do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Veja os valores dos ingressos de Santos x Palmeiras

Preços dos ingressos para o jogo contra o Palmeiras - (Foto: divulgação / Santos FC)

Preços dos ingressos para o jogo contra o Palmeiras - (Foto: divulgação / Santos FC)

Confira a programação do Santos na semana:

Quinta-feira (13)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (14)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sábado (15)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.



Domingo (16)

Jogo Corinthians X Santos FC na Neo Química Arena às 16h, pelo Campeonato Brasileiro



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