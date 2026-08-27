Após derrota para o Palmeiras, CT do Santos é pichado: 'Time apático' Dizeres criticam a equipe do Peixe e cobram melhores resultados; Alvinegro se prepara para enfrentar o Corinthians, neste domingo (30), pelo Brasileirão

O Santos saiu derrotado por 3 a 0 contra o Palmeiras, no duelo de ida das quartas da Copa do Brasil, disputado nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque. Os efeitos do revés contra o rival geraram protestos por parte da torcida, que pichou o muro do CT Rei Pelé, criticando a equipe do Peixe e cobrando melhores resultados.

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Dizeres como "Respeita a nossa história", "Time apático" e "Jogue P/ ganhar" foram vistos no muro do CT do Santos na madrugada desta quinta-feira (27). O Alvinegro tenta se afastar da zona do rebaixamento do Brasileirão, ao mesmo tempo em que disputa as quartas de final da Sul-Americana e Copa do Brasil.

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Cuca assume responsabilidade por derrota contra o Palmeiras

Após a derrota contra o Palmeiras, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade e disse ser o maior responsável pelo jogo abaixo da equipe. O Peixe finalizou apenas uma vez no alvo e sofreu com o ataque do Verdão, que foi dominante no duelo.

— Hoje, qualquer crítica em relação a nós, a mim, vocês têm toda razão, porque, quando você perde um clássico de 3 a 0, não tem justificativa, e nem eu quero achar justificativa para isso. O maior responsável sou eu. Se as coisas não fluíram como eu imaginei, é porque foi erro meu e eu assumo a responsabilidade maior da derrota, lógico — declarou o técnico na coletiva após o clássico.

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Próximo compromisso do Peixe

O Santos se prepara para enfrentar outro clássico, agora pela Brasileirão. Neste domingo (30), o Peixe viaja de volta a São Paulo para encarar o Corinthians, pela 25ª rodada do campeonato nacional. O Alvinegro Praiano ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, apenas dois do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Treino no CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

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