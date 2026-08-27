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Jornalista aponta protagonista em Palmeiras x Santos

Jogo de volta está marcado para quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/08/2026 09:16
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Com vantagem por 3 a 0, Palmeiras pode tomar até dois gols na Vila Belmiro (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
Com vantagem por 3 a 0, Palmeiras pode tomar até dois gols na Vila Belmiro (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

O Palmeiras derrotou o Santos por 3 a 0, na última quarta-feira (26), no Nubank Parque. O jogo foi válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Segundo o comentarista Gian Oddi, do programa Linha de Passe, Flaco López foi o protagonista dessa vantagem construída pelo Alviverde.

A partida de volta está marcada para quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Neymar não foi relacionado para o jogo de ida no Nubank Parque e deve figurar entre os convocados para o segundo confronto.

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Destaque na vitória Alviverde por 3 a 0

Para Gian Oddi, o Palmeiras teve total domínio, mas desperdiçou ótimas chances de ampliar o placar para o jogo da volta na Vila Belmiro:

- Foi um massacre do Palmeiras, acho que o resultado é muito bom, talvez o time lamente até mais que o Santos. Foram quatro chances muito claras perdidas pelo Palmeiras. Poderia tranquilamente ter sido 7; poderia colocar até o time sub-20 no jogo de volta. Impressionante a diferença entre as duas equipes, enquanto o Palmeiras conseguiu criar algumas chances pela desorganização do Santos, o outro lado não conseguiu produzir praticamente nada, só no final que tentou jogar umas bolas na área - destacou Gian.

Para reforçar sua análise, Gian destacou que Flaco López teve grande efetividade na partida, dando mais tranquilidade ao Palmeiras no Nubank Parque:

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- Destaque do Palmeiras, mais uma vez, fica para Flaco López, que vive uma fase espetacular. Às vezes, quando o jogo não está tranquilo para o Palmeiras, é ele quem destrava o jogo e, a partir dali, o time começa a jogar bem, foi assim contra o Vasco. Depois do gol do Flaco, as coisas contra o Santos ficaram mais fáceis - concluiu o comentarista.

Flaco López marcou dois gols em Palmeiras x Santos
Flaco López marcou dois gols em Palmeiras x Santos (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos na Copa do Brasil?

Diante da torcida que lotou a arena alviverde, o Palmeiras iniciou o jogo com maior imposição e domínio da posse de bola. O Santos, por sua vez, sem Neymar e Gabigol, vinha com duas linhas de quatro, buscando anular principalmente o ataque do Verdão e a saída pelas laterais.

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A estratégia de Cuca parecia funcionar até os 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o placar com Flaco López, que recebeu passe de Andreas Pereira e finalizou rasteiro, entre as pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, o time ampliou: aos 45, Andreas Pereira aproveitou o rebote do goleiro na pequena área e marcou.

➡️Neymar vira assunto após derrota do Santos para o Palmeiras

O Verdão voltou para o segundo tempo decidido a confirmar a vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase. No entanto, perdeu dois gols incríveis logo no início, primeiro com Giay e depois com Mauricio. Apesar das chances perdidas, Flaco López seguiu inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para cabecear para o fundo do gol de Brazão. O time teve chances de aumentar a vantagem, mas deixou escapar.

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