Pedro Ivo aponta erro em derrota do Santos para Palmeiras Com vantagem por 3 a 0, Palmeiras pode tomar até dois gols na Vila Belmiro

O Palmeiras derrotou o Santos por 3 a 0, quarta-feira (26), no Nubank Parque. O jogo foi válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Segundo o comentarista Pedro Ivo, do programa Linha de Passe, o time do Peixe não usou sua total força na ida e cometeu algumas falhas coletivas durante a partida.

A partida de volta está marcada para quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Neymar não foi relacionado para o jogo de ida no Nubank Parque e deve estar entre os convocados para o segundo confronto.

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Santos enfrentou o Palmeiras com outro objetivo?

Para Pedro Ivo, o Santos entrou em campo com a mentalidade no Campeonato Brasileiro, uma vez que poupou seu melhor jogador do elenco, Neymar:

- Está muito claro que a estratégia do Santos não contempla a Copa do Brasil. Quando você abre mão do que tem qualidade no jogo de ida, você mostra que o que interessa é o Campeonato Brasileiro, isso quando vemos que todo esse cenário do Neymar é verdade. O Santos não fez um bom primeiro tempo; ele apenas tenta competir contra o Palmeiras no Nubank Parque - destacou o comentarista.

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Para complementar sua fala, o especialista em futebol apontou que Gabriel Brazão falhou em um dos gols do Alviverde, mas a culpa não é só do goleiro santista:

- Houve falha do Brazão, mas ele não é o único culpado. É o tanto de jogador que tem ali e não protege a frente da área. Isso indica o quanto você não sabe como se defender. Ter gente atrás da linha da bola não significa que você está se defendendo. O Palmeiras, com qualidade, encaminha a situação (classificação) - disparou o comentarista.

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Santos sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no Nubank Parque (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Como foi o Clássico da Saudade pela Copa do Brasil?

Diante da torcida que lotou a arena alviverde, o Palmeiras iniciou com maior imposição e domínio da posse de bola. O Santos, por sua vez, sem Neymar e Gabigol, formava duas linhas de quatro, buscando anular principalmente o ataque do Verdão e a saída pelas laterais.

A estratégia de Cuca funcionava até os 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o placar com Flaco López, que recebeu passe de Andreas Pereira e finalizou rasteiro, entre as pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, o time ampliou: aos 45, Andreas Pereira aproveitou o rebote do goleiro na pequena área e marcou.

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➡️Jornalista aponta protagonista em Palmeiras x Santos

O Verdão voltou para o segundo tempo decidido a confirmar a vitória e garantir a vaga na próxima fase. Porém, perdeu duas chances claras no início, primeiro com Giay e depois com Mauricio. Apesar disso, Flaco López seguiu inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para cabecear para o gol de Brazão. O time teve outras oportunidades para ampliar a vantagem, mas não aproveitou.

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