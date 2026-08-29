Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional
Corinthians x Santos se enfrentam neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 25ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere e da TV Globo. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere.
O Corinthians soma 32 pontos em 24 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe tem oito vitórias, oito empates e oito derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos. Com aproveitamento de 44,4%, o Timão ocupa a 10ª colocação na tabela.
Ficha do jogo
O Santos tem 26 pontos em 23 jogos disputados no Brasileirão. São seis vitórias, oito empates e nove derrotas, além de 33 gols marcados e 36 sofridos. O Peixe apresenta aproveitamento de 37,7% e está na 14ª posição.
Histórico do confronto
Corinthians e Santos se enfrentaram 316 vezes na história, considerando todas as competições. O Timão leva vantagem no retrospecto, com 124 vitórias, contra 100 triunfos do Peixe, além de 92 empates.
Na casa do Corinthians, foram 167 confrontos, com 82 vitórias do time alvinegro paulista, 46 empates e 39 triunfos do Santos. Já no estádio do Peixe, as equipes disputaram 149 partidas, com 61 vitórias santistas, 46 empates e 42 vitórias corintianas.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santos
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Carrillo e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Memphis). (Técnico: Fernando Diniz)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol. (Técnico: Cuca)
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