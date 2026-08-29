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Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/08/2026 12:22
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Arte Corinthians x Santos
Foto: Arte/Lance!

Corinthians x Santos se enfrentam neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 25ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere e da TV Globo. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere.

O Corinthians soma 32 pontos em 24 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe tem oito vitórias, oito empates e oito derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos. Com aproveitamento de 44,4%, o Timão ocupa a 10ª colocação na tabela.

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Ficha do jogo

Corinthians escudo - NOVO
COR
Santos escudo
SAN
25ª Rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

O Santos tem 26 pontos em 23 jogos disputados no Brasileirão. São seis vitórias, oito empates e nove derrotas, além de 33 gols marcados e 36 sofridos. O Peixe apresenta aproveitamento de 37,7% e está na 14ª posição.

Histórico do confronto

Corinthians e Santos se enfrentaram 316 vezes na história, considerando todas as competições. O Timão leva vantagem no retrospecto, com 124 vitórias, contra 100 triunfos do Peixe, além de 92 empates.

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Na casa do Corinthians, foram 167 confrontos, com 82 vitórias do time alvinegro paulista, 46 empates e 39 triunfos do Santos. Já no estádio do Peixe, as equipes disputaram 149 partidas, com 61 vitórias santistas, 46 empates e 42 vitórias corintianas.

Imagem da Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians, (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santos

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Carrillo e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Memphis). (Técnico: Fernando Diniz)

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SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol. (Técnico: Cuca)

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