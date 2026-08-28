Santos repete campanha de 2025 no Brasileirão e chega ao clássico pressionado A margem de distância do Peixe para o Z-4 é menor se comparada com a edição passada do Campeonato Brasileiro; entenda

O Santos se prepara para enfrentar o Corinthians neste domingo (30), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atual 14º colocado com 26 pontos, o Peixe repete exatamente o desempenho de 2025 no mesmo estágio da competição: a mesma pontuação, a mesma posição na tabela e um jogo a menos ao fim da 24ª rodada.

A diferença entre as campanhas é que, na atual temporada, o Peixe está a apenas dois pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Mirassol, que soma 24 pontos em 23 jogos, mesmo número de partidas do Santos. No Brasileirão de 2025, o Alvinegro sustentava uma diferença maior, de quatro pontos para o Vitória, que na época era o primeiro clube no Z-4, com 22 pontos em 24 jogos, um a mais que o Alvinegro.

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O Peixe também tinha mais vitórias em 2025 do que na atual temporada do Brasileirão, com sete triunfos contra seis. Por outro lado, em 2025 detinha um saldo de -10 e este ano tem -3, com menos derrotas nesta temporada e um número melhor de gols marcados.

Comparação de 2025 x 2026 até a 24ª rodada

24ª RODADA BRASILEIRÃO 2025 X BRASILEIRÃO 2026 Pontuação 26 26 Vitórias 7 6 Empates 5 8 Derrotas 11 9 Gols marcados 22 33 Gols sofridos 32 36 Saldo de gols - 10 - 3 Partidas disputadas 23 23

Neymar com a camisa do Peixe - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos tenta quebrar tabu e foca no clássico contra o Corinthians

Após o revés diante do Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Santos já virou a chave para o Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Corinthians neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em meio a uma sequência incômoda nos clássicos, a equipe tenta encerrar um tabu desconfortável na temporada: ainda não venceu nenhum rival paulista em 2026, somando quatro empates e três derrotas.

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O técnico Cuca admitiu que o momento é delicado, mas cobrou foco no duelo pela competição nacional. A situação do Alvinegro na tabela do Brasileirão exige atenção.

— Focar no Brasileiro. Domingo (30) é o Corinthians, outro grande adversário, nos remontar, juntar forças um do outro, de onde a gente puder, de todas as formas. O momento vai ser duro — afirmou o Cuca em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras.

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