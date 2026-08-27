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Sorteio da Conference League 2026/27: veja os potes e os times classificados

Sorteio da Conference League 2026/27: veja os potes e times classificados

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 19:05
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Em Nyon, na Suíça, Uefa realiza o sorteio da fase de liga da Conference League 2026/27.
Em Nyon, na Suíça, Uefa realiza o sorteio da fase de liga da Conference League 2026/27 (Foto: Divulgação)

A Uefa realiza nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, às 8h (horário de Brasília), em Nyon, na Suíça, o sorteio da fase de liga da Uefa Conference League 2026/27. O evento define a jornada dos 36 clubes classificados na busca pelo título continental, em fase inicial programada entre 15 de outubro e 17 de dezembro de 2026.

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Uefa utiliza sistema computadorizado automatizado para definir os confrontos e respeitar as restrições do sorteio
Uefa utiliza sistema computadorizado automatizado para definir os confrontos e respeitar as restrições do sorteio (Foto: Divulgação)

Na estrutura do torneio, os 36 participantes foram distribuídos em seis potes com base no ranking de coeficientes da entidade europeia. Na fase de liga, cada equipe disputará oito partidas contra oito adversários distintos — enfrentando dois times de cada pote, acumulando quatro jogos no seu estádio e quatro na condição de visitante.

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Para otimizar o processo e garantir o cumprimento do regulamento — que impede duelos entre clubes do mesmo país e limita o número de rivais de uma mesma liga a no máximo dois —, o sorteio conta com apoio de um sistema computadorizado automatizado.

Ao término das oito rodadas, a tabela de classificação geral definirá os rumos das equipes: os oito melhores posicionados avançam diretamente para as oitavas de final. Os clubes que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão os playoffs eliminatórios valendo vaga no mata-mata, enquanto os colocados entre a 25ª e a 36ª posição estarão automaticamente eliminados.

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Divisão dos potes do sorteio

  1. Pote 1: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco e Copenhague.
  2. Pote 2: Midtjylland, Estrela Vermelha de Belgrado, Gent, Panathinaikos, Pafos e Brighton & Hove Albion.
  3. Pote 3: Lugano, Getafe, KuPS, Twente, Lincoln Red Imps e Borac Banja Luka.
  4. Pote 4: Sint-Truiden, Brann, Heart of Midlothian, Kairat, Trabzonspor e U Craiova.
  5. Pote 5: Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, AGF e Inter Club d'Escaldes.
  6. Pote 6: Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999 e Egnatia.

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