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Corinthians aguarda fim do transfer ban para anunciar reforços do sub-20

Timão enfrenta três sanções na Fifa por conta de dívidas acumuladas

PorGuilherme LesnokRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 10:20
Atualizado há 0 minutos
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Marcelo Paz, Erasmo Damiani e Ricardo Drubscky conversam no CT da base
Marcelo Paz, Erasmo Damiani e Ricardo Drubscky conversam no CT da base (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians aguarda o fim do transfer ban para oficializar as contratações do volante Rômulo Elisio e do meia Lucas Emanuel, conhecido como Lukinha. A informação foi divulgada inicialmente pela "Itatiaia".

Os dois reforços chegam inicialmente para a equipe sub-20 do Timão. A dupla, inclusive, já vem trabalhando no CT Dr. Joaquim Grava, à espera de um desfecho da punição do Corinthians para, então, ser oficializada e passar a fazer parte dos planos do técnico Willian Batista.

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O meia Lukinha é canhoto, tem 17 anos e disputou dez jogos pelo sub-17, com sete gols marcados, segundo dados do site "O Gol". Pelo sub-20, foram 30 partidas e três gols. Além disso, o jogador soma oito jogos pela equipe profissional do Campinas.

Lukinha pela Ponte Preta
Lukinha pela Ponte Preta (Foto: Reprodução/ Instagram)

Rômulo Elisio, por sua vez, tem 19 anos e acumula passagens por Taquaritinga, Grêmio Novorizontino, Paulista e Ceará antes de chegar à Ponte Preta. Na equipe sub-20 da Macaca, são 18 jogos, além de três partidas pelo profissional.

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Corinthians em crise financeira

Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

➡️Opinião: Memphis Depay é o 'fator uau' do Corinthians

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Transfer ban

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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