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Sem Neymar, Santos treina de olho no clássico contra o Corinthians

Camisa 10 foi poupado do treino de sexta-feira (28) por orientação médica, mas comissão técnica projeta presença do craque na atividade decisiva deste sábado (29)

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
28/08/2026 17:48
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CT Rei Pelé.
Treino no CT Rei Pelé - (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos treinou na tarde desta sexta-feira (28), visando ao clássico deste domingo (30), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência na atividade no CT Rei Pelé foi a do camisa 10, Neymar, que foi poupado dos trabalhos em campo por orientação do Núcleo de Saúde do clube após apresentar um quadro gripal.

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Mesmo com a ausência no trabalho desta tarde, a expectativa da comissão técnica é de que o atacante se apresente normalmente neste sábado (29). A ideia é que ele participe do último treino antes da viagem para São Paulo. A atividade acontecerá no período da manhã e, logo em seguida, a delegação alvinegra embarca rumo à capital paulista para iniciar a concentração para o duelo na Neo Química Arena.

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Craque vinha participando dos treinos da semana

Neymar vinha treinando normalmente com o grupo nos últimos dias. Na quinta-feira (27), por exemplo, o craque foi a campo sem restrições e realizou todas as dinâmicas propostas pela comissão técnica.

O técnico Cuca, em entrevista concedida ao canal "De Olho no Peixe" antes do treino de sexta, reforçou que o provável retorno do jogador para o clássico é motivo de otimismo. O treinador também ressaltou a necessidade de reagrupar o elenco e ter uma postura diferente em relação ao tropeço no clássico recente contra o Palmeiras.

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— Claro que é uma boa notícia, sim. É o momento de se reagrupar, como eu falei na última coletiva, e se preparar bem para mais essa batalha de domingo. Cada jogo tem a sua história. Aquela partida contra o Palmeiras já passou e não foi boa, mas agora vamos tentar escrever uma história bem diferente contra o Corinthians — declarou Cuca.

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