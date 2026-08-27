Roger Flores critica ausência de Neymar em Palmeiras x Santos Alviverde venceu por 3 a 0

A ausência de Neymar no clássico entre Palmeiras e Santos, disputado na última quarta-feira (26), que terminou em 3 a 0 para o Alviverde, gerou críticas de Roger Flores. O comentarista questionou a decisão de preservar o principal jogador do Peixe justamente diante de um dos maiores rivais do clube.

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Para Roger, uma escolha desse tamanho não deveria ser tomada apenas pela comissão técnica. Na visão do ex-jogador, a diretoria santista e até o presidente do clube deveriam participar da definição, levando em consideração os objetivos da equipe na temporada.

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— Eu acho que essa decisão tem que ser tomada com a diretoria, em conjunto. Até o presidente tem que entrar, é uma decisão muito grande. O adversário é um dos nossos maiores rivais, temos um grande jogador, e aí? — afirmou.

Roger também destacou a necessidade de o Santos analisar o calendário de forma estratégica, considerando quais competições são prioritárias para o clube.

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— Esse calendário, são essas partidas. Tem que ser mapeado e estudado, mas não só a comissão. Para quem manda de fato, qual é o objetivo do Santos? Série A? Sul-Americana? Copa do Brasil? Tem que avaliar — completou.

Neymar em ação durante Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Cuca assume responsabilidade pela derrota

Após a goleada por 3 a 0 para o Palmeiras, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade pelo desempenho do Santos. O treinador reconheceu que a equipe não conseguiu competir da maneira planejada no clássico e evitou procurar justificativas para o resultado.

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— Hoje, qualquer crítica em relação a nós, a mim, vocês têm toda razão, porque quando você perde um clássico de 3 a 0 não tem justificativa e nem eu quero achar justificativa para isso. O maior responsável sou eu. Se as coisas não fluíram como eu imaginei, é porque foi erro meu e eu assumo a responsabilidade maior da derrota, lógico — declarou Cuca.

O treinador também explicou por que Neymar não foi relacionado para o confronto. Segundo Cuca, a decisão partiu exclusivamente da comissão técnica e teve como principal motivo o controle de carga do atacante.

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O técnico afirmou ainda que Neymar queria disputar o clássico, mas foi preservado diante da necessidade de administrar sua sequência de jogos. A situação também levou em consideração os cartões recebidos pelo camisa 10.

Cuca, técnico do Santos (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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— A ausência do Neymar tem suas razões, vocês sabem. Foi o tal do controle de carga, ele não poder ter uma sequência, poder desenvolver o futebol dele ao natural, jogando hoje, jogando no domingo que vem, jogando na quarta que vem, o segundo cartão, os dois cartões que ele tem. Então, uma série de fatores fez com que a gente tomasse essa decisão. Ele está isento, por ele, ele teria vindo jogar. Então, é uma responsabilidade da comissão técnica também — explicou.

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A decisão de deixar Neymar fora acabou ganhando ainda mais repercussão após a atuação do Santos no clássico. O Peixe sofreu três gols e não conseguiu reagir diante do Palmeiras, aumentando o debate sobre a estratégia adotada pela comissão técnica.

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