Grupo de conselheiros do Santos rejeita projeto de SAF no clube Críticas miram o presidente do Santos, Marcelo Teixeira

A discussão sobre a transformação do Santos em uma Sociedade Anônima do Futebol ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (10), com a publicação de uma nota assinada por 37 conselheiros que se colocam contra o projeto que será apresentado pela gestão de Marcelo Teixeira. O movimento acrescenta pressão política a um processo que ainda está em fase preliminar e que dependerá de uma sequência de aprovações internas antes que qualquer venda possa ser efetivamente concluída.

O grupo sustenta que a proposta será apresentada em um momento particularmente sensível da política do clube, já que o mandato de Marcelo Teixeira termina em dezembro. Na avaliação expressa no documento, a SAF não deveria ser utilizada como instrumento eleitoral, enquanto os conselheiros também fazem referência ao crescimento do passivo durante a atual administração, que ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em dívidas.

continua após a publicidade

Cuca nega demissão, pede reforços e crê na salvação do Santos

A manifestação ocorre poucos dias depois de o Santos anunciar a assinatura de um sumário de termos com a SDC Sports, empresa norte-americana que negocia a possibilidade de assumir o controle da futura SAF. O documento estabelece condições iniciais para a operação, mas ainda não representa um compromisso definitivo de compra e venda.

Processo ainda depende de decisões dentro do Santos

A assinatura do sumário de termos abre uma etapa de negociações que ainda está distante de uma conclusão. O acordo é não vinculante, o que significa que as condições estabelecidas até aqui não obrigam as partes a concluir a operação. Para que o projeto avance, será necessário cumprir uma série de exigências previstas na estrutura política e estatutária do clube.

continua após a publicidade

O presidente Marcelo Teixeira enfrenta resistência interna no projeto da SAF (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

Uma das primeiras barreiras está na própria legislação interna do Santos. O clube ainda precisa concluir a reforma do estatuto necessária para permitir a venda majoritária das ações da SAF. Sem essa alteração, a operação não poderá avançar nos moldes apresentados pela gestão.

Depois da conclusão dessa etapa, a mudança estatutária ainda precisará passar pelo crivo dos associados. Os sócios do Santos terão de participar de uma Assembleia Geral para decidir se ratificam ou não as alterações aprovadas anteriormente.

continua após a publicidade

Somente depois desse caminho será possível avaliar uma eventual proposta vinculante de maneira definitiva. A negociação com a SDC Sports, portanto, permanece condicionada às decisões que serão tomadas dentro do próprio clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

É justamente nesse intervalo entre a apresentação do projeto e sua eventual aprovação que a oposição dos conselheiros ganha peso. A nota assinada pelos 37 integrantes do Conselho coloca em primeiro plano questões financeiras e políticas, especialmente a situação das contas do Santos e o calendário eleitoral do clube.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Confira a nota na íntegra

Caros associados e torcedores do Santos Futebol Clube,

Recebemos com surpresa e profunda preocupação o anúncio realizado pelo Comitê de Gestão do Santos FC e divulgado em nota oficial, referente a uma suposta proposta para transformação do clube em SAF.

continua após a publicidade

A proposta será apresentada no próximo dia 31, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo.

Diante disso, deixamos claro, desde já, o nosso posicionamento: Entendemos que a eventual transformação do Santos Futebol Clube em SAF é uma decisão de suma importância, que deve ser debatida exaustivamente junto aos associados e torcedores, mas nunca tomada no apagar das luzes da atual gestão.

Poderemos ser favoráveis à transformação do Santos Futebol Clube em SAF, desde que seja uma proposta à altura da grandeza do clube, que respeite sua história e que represente, de fato, um benefício para o Santos FC e seus associados. O que não podemos aceitar é que uma proposta dessa magnitude seja apresentada pela atual gestão a apenas quatro meses do fim do mandato. Somos, portanto, totalmente contrários à proposta de transformação do clube em SAF que venha desta gestão neste período de fim de mandato.

continua após a publicidade

O Santos Futebol Clube não pode ser colocado diante de uma decisão dessa magnitude em um momento como este, especialmente vindo de gestores que, em apenas dois anos e meio, dobraram o endividamento do clube.

Encaramos essa iniciativa como uma narrativa perigosa, com um aparente objetivo de salvar as contas, sem qualquer benefício em favor do clube e dos seus associados. Não podemos aceitar que uma questão tão séria e definitiva seja apresentada dessa forma.

continua após a publicidade

O Santos Futebol Clube pertence à sua história, aos seus associados e à sua torcida. Decisões que podem determinar o futuro do clube não podem ser tratadas como instrumento eleitoral ou como resposta emergencial para problemas financeiros criados pela própria gestão. Diante disso, estaremos presentes e vamos nos posicionar firmemente contra a proposta.

Neste momento, precisamos da união daqueles que verdadeiramente defendem o Santos Futebol Clube. Por isso, pedimos o apoio dos associados e torcedores.

continua após a publicidade

Porque o Santos é maior do que qualquer gestão, qualquer eleição ou qualquer projeto de poder.

Assinado: Allex Valle Silva, Almir de Almeida, Caio França, Cleber Callejon, Cristhian Martins Pereira, Cyro Santos, Evandro Oliveira, Fabio Zinger Gonzalez, Fernando Silva, Guilherme Neves, Hélio Alves de Lima, Isaac Meir Singal, João Pedro Mendes de Souza, João Vicente Feijó Gazolla, José Augusto Faia Conrado, José Renato Quaresma, José Roberto Brisida, José Roberto Ramos Martins, Leonardo Simmonds, Luis Francisco de Oliveira Santos, Luiz Carlos Guida Santos, Manuel Antônio dos Santos Neto, Marcio Costas, Marco Antonelli, Maria Solange Correia, Matheus Guimarães Cury, Mayra Rodrigues Ignácio, Nelson Kafouri Filho, Odair Ribeiro Leal Filho, Piero da Silva, Ranier Grandé, Regiane Castro Moreira, Reinaldo Guerreiro, Rodolfo Martinez Quaresma, Valéria Mendes dos Santos, Wanderley Gomes Bello e Wiliam Correia.