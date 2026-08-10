Cuca teme ambiente hostil na Vila Belmiro em duelo pela Sul-Americana Treinador admite preocupação com pressão na Vila e espera reação do Santos

A derrota do Santos por 2 a 0 para o Athletico-PR no último domingo (9), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, não representou apenas o retorno da equipe à zona de rebaixamento. O resultado também aumentou a tensão no ambiente do clube. As torcidas organizadas protestaram contra os jogadores e a diretoria desde o aquecimento para a partida.

Cuca teme que o ambiente no Alçapão afete psicologicamente os jogadores e prejudique a equipe nas próximas partidas. O Peixe volta a campo nesta quinta-feira (13), contra o Macará, do Equador, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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— Nós perdemos o jogo porque estava 0 a 0 e tivemos duas bolas para fazer 1 a 0. Se faz 1 a 0, o ambiente é outro dentro da Vila. Quando você está perdendo, o ambiente vira contra. Automaticamente, o jogador tem que ter uma personalidade enorme para reagir — analisou.

O treinador, porém, ressaltou que os protestos fazem parte da relação entre torcida e clube e que os jogadores precisam compreender o momento vivido pelo Santos.

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— Mesmo o pessoal que hoje xinga, fica aqui ou ali no campo, é o que quer ver o time dele ganhar para poder te aplaudir. A gente tem que entender isso. Futebol é paixão. Não tem como o cara te aplaudir se você está com o time na zona do rebaixamento — completou.

O Peixe acumula apenas três vitórias em oito jogos na Copa Sul-Americana e precisa de um resultado positivo para tentar diminuir a pressão antes de um confronto direto importante no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (16), o Santos enfrenta o Vasco, em São Januário, em duelo entre duas equipes que lutam contra o rebaixamento.

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— Quinta-feira estarei aqui, fortalecido. Eu já falei para eles que têm que vir aqui na quinta, ter hombridade, representar da melhor forma possível e vencer o jogo. E vida que segue — afirmou Cuca, ao projetar o confronto pela Copa Sul-Americana.

O técnico também espera contar com o retorno de jogadores que estão no departamento médico. Neymar, que cumpriu suspensão contra o Athletico-PR, está novamente à disposição. Cuca ainda aguarda a evolução de Igor Vinícius, que trata uma lombalgia, e de Lucas Veríssimo, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda.

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Cuca chegando no jogo do Santos no último domingo (9), na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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