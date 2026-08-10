Gabriel Bontempo lamenta derrota do Santos: 'Não tem o que falar' Com a derrota, o Peixe entrou na zona do rebaixamento do Brasileirão

Titular do Santos na derrota para o Athletico-PR, o meia Gabriel Bontempo criticou a atuação da equipe comandada pelo técnico Cuca. O Peixe perdeu por 2 a 0 no último domingo (9), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colombiano Viveros marcou os dois gols da partida para o time visitante.

Gabriel Bontempo tem ganhado cada vez mais a confiança do técnico Cuca e foi novamente titular. No entanto, sem Neymar, suspenso para o confronto, o Santos teve queda de produtividade e não conseguiu reagir após sofrer dois gols no início da partida. A derrota custou caro ao Alvinegro Praiano, que entrou na zona de rebaixamento.

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— Resultado muito ruim para nós. Trabalhamos e esperávamos vencer o jogo. Tomamos dois gols no começo, ficou do jeito que eles queriam e tivemos dificuldade. Tem que se lamentar, lógico, mas temos que trabalhar para reverter isso. Queremos muito sair dessa situação. Não tem o que falar, é trabalhar e melhorar — disse o Menino da Vila.

O que vem pela frente:

Com o resultado, o Santos ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, sendo o primeiro time dentro do Z-4. O Vasco aparece logo atrás, também com 22 pontos. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

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Até o momento, o Peixe soma apenas cinco vitórias em 21 jogos disputados no Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira (22), o time vai conhecer o adversário das quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio que será realizado na sede da CBF, às 11h (de Brasília). E na próxima quinta-feira (13), o clube entra em campo pela Copa Sul-Americana, contra o Macará, do Equador, na Vila Belmiro.

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Gabriel Bontempo durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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