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Veja gols em Santos x Athletico-PR: Viveros marca dois

Duelo é válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 19:02
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Viveros em ação pelo Athletico-PR
Viveros em ação pelo Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Santos e Athletico-PR estão se enfrentando, na noite deste domingo (9), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o time visitante, que vence por 2 a 0 na Vila Belmiro, com gols de Kevin Viveros.

Onde assistir Santos x Athletico-PR

Antes de voltar as atenções para os mata-matas, o Santos entra em campo diante do Athletico-PR no próximo domingo (8), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere. Clique aqui para assistir ao vivo no Premiere.

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O Peixe soma 22 pontos na competição, mesma pontuação do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A campanha no Brasileirão é modesta, com apenas cinco vitórias em 20 partidas, além de sete empates e oito derrotas.

Apesar do desempenho abaixo no campeonato nacional, o Alvinegro Praiano chega embalado pelas classificações às quartas de final da Copa do Brasil e às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Athletico-PR, por sua vez, antes de pegar o Santos, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória e faz boa campanha no Brasileirão. O Furacão ocupa a terceira colocação, com 11 vitórias em 21 jogos, além de quatro empates e seis derrotas.

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Santos ganhou um respiro dentro e fora de campo para enfrentar o Athletico-PR com as classificações para as próximas fases da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Mesmo assim, o clube ainda enfrenta dificuldades financeiras: há duas parcelas de direitos de imagem em aberto e a equipe segue impedida de contratar por causa do transfer ban imposto pela Fifa. Diante desse cenário, o técnico Cuca tem recorrido com frequência aos Meninos da Vila para compor o elenco profissional.

Na Vila Belmiro, em Santos x Athletico-PR, o Peixe busca a 10ª vitória como mandante na temporada. Até o momento, a equipe soma nove triunfos em 21 partidas em casa, além de nove empates e três derrotas, com aproveitamento de 57%.

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Para o duelo entre Santos e Athletico-PR, Neymar está fora por suspensão. Sem o camisa 10, Miguelito, Thaciano e Rollheiser aparecem como alternativas para o setor ofensivo. Cuca também não deve contar com Igor Vinícius e Lucas Veríssimo, que seguem em tratamento no departamento médico. O zagueiro se recupera de uma lesão na panturrilha, enquanto o lateral trata uma lombalgia.

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