Dê suas notas: avalie as atuações de Santos x Athletico-PR
Kevin Viveros foi o grande nome do confronto, com dois gols marcados
O Santos foi mal na noite deste domingo (9), na Vila Belmiro, e perdeu para o Athletico-PR pelo placar de 2 a 0 em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dê suas notas para as atuações dos jogadores!
Na próxima rodada, o Santos vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Antes, porém, o Peixe recebe o Macará, do Equador, pela Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. O time paranaense recebe o Red Bull Bragantino pela 23ª rodada do Brasileirão.
O Athletico-PR controlou as ações na primeira etapa na Vila Belmiro e encontrou no contra-ataque uma arma eficiente diante de um Santos que tinha mais a bola, mas pouco conseguia produzir. A velocidade de Viveros foi decisiva para colocar em prática o plano da equipe paranaense.
O primeiro golpe veio aos 14 minutos. Após uma bola levantada na área, a defesa santista não conseguiu afastar o perigo, a bola voltou para Viveros, que bateu de primeira para colocar o Athletico-PR em vantagem.
Aos 25, o Santos voltou a facilitar para o adversário. Oliva foi desarmado na etrada da área do time paranaense e a bola foi lançada para Viveros nas costas da defesa. O atacante colombiano disparou, ganhou dos marcadores e, diante de Gabriel Brazão, teve calma para tocar na saída do goleiro e ampliar a vantagem.
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS 0 X 2 ATHLÉTICO-PR
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 09/08/2026 - 18h30
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
🥅 Gols: Viveros, aos 14' e 25' do 1ºT (CAP)
🟨 Cartões amarelos: Adonis Frías (SAN); Viveros (CAP)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🏁VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ ESCALAÇÕES
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva (Rony), Gabriel Bontempo, Caballero (Rollheiser) e Barreal; Gabigol.
ATHLÉTICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Dantas), Jadson (Felipinho), Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Léozinho (Vargas).
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