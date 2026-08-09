Viveros brilha, Athlético-PR faz 2 a 0 e empurra o Santos para o Z-4 do Brasileirão
Peixe permanece com 22 pontos e está na 17ª colocação
O Santos teve um domingo para esquecer no Campeonato Brasileiro. O Peixe entrou em campo sabendo que precisava vencer para sair da zona de rebaixamento do torneio. Mas, mesmo jogando em casa, o time pouco produziu e permitiu que o Athletico-PR se sentisse plenamente confortável atuando na Vila Belmiro. Viveros, com dois gols, foi o grande destaque da vitória paranaense por 2 a 0. Agora o Athletico-PR se consolidou na terceira colocação do Brasileirão, com 40 pontos. O Santos, por sua vez, permanece com 22 pontos e caiu para a 17ª posição, abrindo o Z-4 do Brasileirão.
Na próxima rodada, o Santos vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Antes, porém, o Peixe recebe o Macará, do Equador, pela Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. O time paranaense recebe o Red Bull Bragantino pela 23ª rodada do Brasileirão.
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Como foi o jogo
O Athletico-PR controlou as ações na primeira etapa na Vila Belmiro e encontrou no contra-ataque uma arma eficiente diante de um Santos que tinha mais a bola, mas pouco conseguia produzir. A velocidade de Viveros foi decisiva para colocar em prática o plano da equipe paranaense.
O primeiro golpe veio aos 14 minutos. Após uma bola levantada na área, a defesa santista não conseguiu afastar o perigo, a bola voltou para Viveros, que bateu de primeira para colocar o Athletico-PR em vantagem.
Aos 25, o Santos voltou a facilitar para o adversário. Oliva foi desarmado na etrada da área do time paranaense e a bola foi lançada para Viveros nas costas da defesa. O atacante colombiano disparou, ganhou dos marcadores e, diante de Gabriel Brazão, teve calma para tocar na saída do goleiro e ampliar a vantagem.
A atuação abaixo do esperado aumentou a insatisfação nas arquibancadas. No intervalo, jogadores deixaram o campo sob vaias da torcida na Vila Belmiro.
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Na segunda etapa, Cuca voltou com Rollheiser no lugar de Caballero em uma tentativa de ter mais posse de bola por dentro do campo para tentar criar mais chances de gol.
O time reagiu, teve ainda mais domínio da posse de bola, mas o controle do jogo não era revertido em chances de gol. Os visitantes conseguiram manter o sistema de jogo, atuando fechado e saindo para o contra-ataque, sempre acionando o colombiano Viveros, que atingiu a liderança da artilharia do Brasileirão, com 12 gols. No fim, a torcida visitante entoou gritos de "olé", tamanha a superioridade sobre o rival na Vila Belmiro.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O primeiro gol de Viveros, aos 14 minutos do primeiro tempo, mudou o rumo da partida. O Santos se desestabilizou com a desvantagem e não conseguiu reagir.
Deu aula 🏅
Viveros. O atacante colombiano marcou dois gols e colocou a defesa santista em pânico sempre que pegava na bola. Dominou completamente Adonis Frías e por pouco não marcou mais vezes.
Ficou abaixo 📉
Adonis Frías. O zagueiro não conseguiu ganhar os duelos com o centroavante colombiano do Athlético-PR e ficou muito abaixo do restante da equipe.
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS 0 X 2 ATHLÉTICO-PR
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 09/08/2026 - 18h30
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
🥅 Gols: Viveros, aos 14' e 25' do 1ºT (CAP)
🟨 Cartões amarelos: Adonis Frías (SAN); Viveros (CAP)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🏁VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ ESCALAÇÕES
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva (Rony), Gabriel Bontempo, Caballero (Rollheiser) e Barreal; Gabigol.
ATHLÉTICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Dantas), Jadson (Felipinho), Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Léozinho (Vargas).
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