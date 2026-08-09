Viveros brilha, Athlético-PR faz 2 a 0 e empurra o Santos para o Z-4 do Brasileirão Peixe permanece com 22 pontos e está na 17ª colocação

O Santos teve um domingo para esquecer no Campeonato Brasileiro. O Peixe entrou em campo sabendo que precisava vencer para sair da zona de rebaixamento do torneio. Mas, mesmo jogando em casa, o time pouco produziu e permitiu que o Athletico-PR se sentisse plenamente confortável atuando na Vila Belmiro. Viveros, com dois gols, foi o grande destaque da vitória paranaense por 2 a 0. Agora o Athletico-PR se consolidou na terceira colocação do Brasileirão, com 40 pontos. O Santos, por sua vez, permanece com 22 pontos e caiu para a 17ª posição, abrindo o Z-4 do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Santos vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Antes, porém, o Peixe recebe o Macará, do Equador, pela Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. O time paranaense recebe o Red Bull Bragantino pela 23ª rodada do Brasileirão.

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Como foi o jogo

O Athletico-PR controlou as ações na primeira etapa na Vila Belmiro e encontrou no contra-ataque uma arma eficiente diante de um Santos que tinha mais a bola, mas pouco conseguia produzir. A velocidade de Viveros foi decisiva para colocar em prática o plano da equipe paranaense.

O primeiro golpe veio aos 14 minutos. Após uma bola levantada na área, a defesa santista não conseguiu afastar o perigo, a bola voltou para Viveros, que bateu de primeira para colocar o Athletico-PR em vantagem.

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Aos 25, o Santos voltou a facilitar para o adversário. Oliva foi desarmado na etrada da área do time paranaense e a bola foi lançada para Viveros nas costas da defesa. O atacante colombiano disparou, ganhou dos marcadores e, diante de Gabriel Brazão, teve calma para tocar na saída do goleiro e ampliar a vantagem.

A atuação abaixo do esperado aumentou a insatisfação nas arquibancadas. No intervalo, jogadores deixaram o campo sob vaias da torcida na Vila Belmiro.

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Na segunda etapa, Cuca voltou com Rollheiser no lugar de Caballero em uma tentativa de ter mais posse de bola por dentro do campo para tentar criar mais chances de gol.

Viveros comemora o segundo gol contra o Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O time reagiu, teve ainda mais domínio da posse de bola, mas o controle do jogo não era revertido em chances de gol. Os visitantes conseguiram manter o sistema de jogo, atuando fechado e saindo para o contra-ataque, sempre acionando o colombiano Viveros, que atingiu a liderança da artilharia do Brasileirão, com 12 gols. No fim, a torcida visitante entoou gritos de "olé", tamanha a superioridade sobre o rival na Vila Belmiro.

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Visão do Lance!

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O primeiro gol de Viveros, aos 14 minutos do primeiro tempo, mudou o rumo da partida. O Santos se desestabilizou com a desvantagem e não conseguiu reagir.

Deu aula 🏅

Viveros. O atacante colombiano marcou dois gols e colocou a defesa santista em pânico sempre que pegava na bola. Dominou completamente Adonis Frías e por pouco não marcou mais vezes.

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Ficou abaixo 📉

Adonis Frías. O zagueiro não conseguiu ganhar os duelos com o centroavante colombiano do Athlético-PR e ficou muito abaixo do restante da equipe.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 2 ATHLÉTICO-PR

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 09/08/2026 - 18h30

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gols: Viveros, aos 14' e 25' do 1ºT (CAP)

🟨 Cartões amarelos: Adonis Frías (SAN); Viveros (CAP)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🏁VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva (Rony), Gabriel Bontempo, Caballero (Rollheiser) e Barreal; Gabigol.

ATHLÉTICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Dantas), Jadson (Felipinho), Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Léozinho (Vargas).

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