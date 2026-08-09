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Sem Neymar, Santos encara Athletico-PR para se afastar do Z4

Peixe quer aproveitar o bom momento conquistado nas Copas

PorThiago BragaSantos (SP)
09/08/2026 17:49
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Gabriel Barbosa durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Barbosa durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos encara o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro carregando o embalo da classificação na Copa do Brasil, mas também com a urgência de se afastar da zona de perigo que voltou a rondar o clube.

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A ausência de Neymar, suspenso, ganha dimensão própria justamente em um momento no qual o Santos tenta transformar boas campanhas nas copas em uma reação no campeonato nacional. Sem seu principal jogador, a equipe perde uma referência técnica capaz de mudar o ritmo de uma partida e terá de encontrar outras formas de atacar diante de um adversário que chega em situação muito mais confortável.

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Suspenso, o principal jogador santista não estará em campo, justamente em uma partida em que o clube precisa vencer para se afastar da parte mais perigosa da classificação.

Os dados de 2026 mostram que o impacto do atacante vai muito além dos gols que aparecem diretamente em sua estatística individual.

Há uma diferença que aparece antes mesmo de a bola rolar. Quando Neymar está em campo, o Santos entra nos jogos carregando uma margem de segurança que desaparece quando o camisa 10 fica fora. Os números não explicam tudo o que acontece durante os 90 minutos, mas ajudam a dimensionar o tamanho dessa diferença: com o atacante, o time santista tem mais posse, aproveita melhor as chances criadas, precisa de menos finalizações para marcar e, principalmente, perde muito menos jogos.

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A classificação na Sul-Americana e o avanço às quartas de final da Copa do Brasil deram ao Santos uma sequência positiva em meio à pressão do Brasileirão. O time vem de seis jogos sem perder e chega à Vila Belmiro buscando fazer dessa estabilidade recente um ponto de partida para recuperar posições na tabela.

Neymar soma 5 assistências e 8 gols nesta temporada pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar está suspenso contra o Athletico-PR (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Assim, Cuca manda a campo o Santos com: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Caballero e Barreal; Gabigol.

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Do outro lado, o Athletico-PR também vive uma sequência de seis partidas sem derrota, mas chega ao confronto depois de um golpe pesado. O time foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil ao perder por 4 a 0 para o Vitória, no Barradão, e agora concentra suas forças no campeonato.

O Athletico-PR, por sua vez, também terá uma ausência significativa. O goleiro Santos está suspenso e será substituído por Mycael. O time ainda não contará com Esquivel e Claudinho, ambos relacionados entre as baixas do lado esquerdo.

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O Athletico-PR tem Mycael; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Léozinho.

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