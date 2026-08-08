Gabriel Barbosa busca 100º gol pelo Santos diante do Athletico-PR Jogador não marca há duas partidas e está próximo de marca histórica

Carregando conteúdo exclusivo...

Gabriel Barbosa vive mais uma temporada de protagonismo com a camisa do Santos e se aproxima de uma marca simbólica em sua trajetória pelo clube: o atacante está a apenas um passo de alcançar os 100 gols pelo Peixe.

Artilheiro da equipe em 2026, o camisa 9 voltou a assumir o papel de referência ofensiva e tem sido um dos principais responsáveis pela campanha santista. A boa fase ficou evidente nas últimas semanas. Antes de passar em branco nos dois confrontos contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em um deles, inclusive, sendo substituído no intervalo, Gabriel Barbosa havia balançado as redes seis vezes nos oito jogos anteriores. A sequência reforçou sua importância em um momento decisivo da temporada.

continua após a publicidade

Os números comprovam esse protagonismo. Gabigol lidera o Santos em participações diretas em gols em 2026: são 15 gols marcados e sete assistências, desempenho que o coloca como artilheiro e também principal garçom da equipe. Mais do que finalizar, o atacante tem participado da construção das jogadas e se adaptado às diferentes formações utilizadas por Cuca.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gráfico comparativo da presença ou não de Gabriel Barbosa no Santos. (Foto: Divulgação/ Lance)

Nas últimas partidas, o camisa 9 alternou companheiros no setor ofensivo. Já atuou ao lado de Neymar Jr., Barreal, Miguelito e Rollheiser, mantendo o rendimento mesmo com mudanças frequentes no ataque. A versatilidade tem sido um dos trunfos do jogador nesta terceira passagem pela Vila Belmiro.

continua após a publicidade

O retorno de Gabriel Barbosa ao Santos, no início da temporada, também teve um componente emocional. Emprestado pelo Cruzeiro até o fim do ano, o atacante revelou que a permanência de Neymar no clube foi determinante para aceitar o desafio. Cunhados, os dois voltaram a atuar juntos mais de uma década depois. Antes de 2026, a única vez em que dividiram o gramado pelo Santos havia sido na despedida de Neymar, pelo Campeonato Brasileiro de 2013, pouco antes da transferência do camisa 10 para o Barcelona.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Gabigol chegou ao clube aos oito anos e construiu uma relação que atravessa gerações. Nas duas primeiras passagens, disputou 210 partidas, marcou 84 gols e distribuiu 13 assistências. Também conquistou dois títulos do Campeonato Paulista e terminou como artilheiro da Copa do Brasil em três edições (2014, 2015 e 2018), além de liderar a artilharia do Brasileirão de 2018, com 18 gols.

continua após a publicidade

Agora, aos 29 anos, o atacante escreve um novo capítulo dessa história. A proximidade do centésimo gol representa mais do que uma marca individual: simboliza a retomada do protagonismo de um jogador que voltou a ser decisivo no clube pelo qual foi formado.

O impacto de Gabriel Barbosa também aparece no desempenho coletivo. Com o camisa 9 em campo, o Santos disputou 31 partidas na temporada, com 10 vitórias, 13 empates e oito derrotas. Sem ele, foram apenas 10 jogos, com três vitórias, três empates e quatro derrotas. O time também apresenta melhor produção ofensiva quando o atacante atua: marcou 46 gols com sua presença, contra 15 sem ele. Defensivamente, sofreu 37 gols com Gabigol em campo e 14 nas partidas em que esteve ausente.

continua após a publicidade

Embora o percentual de aproveitamento seja semelhante nos dois cenários, os números evidenciam a influência do atacante na produção ofensiva da equipe. Artilheiro e líder de assistências, Gabriel Barbosa segue como referência técnica do Santos ao lado de Neymar e chega à reta final da temporada cada vez mais próximo de eternizar outra marca com a camisa alvinegra: o centésimo gol pelo clube.

Confira o ranking dos maiores artilheiros do Santos:

1º) – Pelé – 1091 gols

2º) – Pepe - 405 gols

3º) – Coutinho – 368 gols

4º) – Toninho Guerreiro – 279 gols

5º) – Feitiço – 215 gols

6º) – Dorval – 194 gols

7º) – Edu – 185 gols

8º) – Araken Patusca – 184 gols

9º) – Neymar – 158 gols

10º) – Pagão – 157 gols

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.