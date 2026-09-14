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Santos anuncia Coutinho como novo reforço para temporada

Atleta assina até o fim de 2026 e se junta a outros reforços do peixe nesta janela de transferências; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
14/09/2026 12:30
Atualizado há 1 hora
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Coutinho novo reforço do Santos.
Coutinho novo reforço do Santos - (Foto: divulgação / Santos FC)

O Santos anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do meia Philippe Coutinho, com contrato válido até o fim da temporada. As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que teve papel importante no andamento das tratativas e foi peça fundamental para a evolução do acordo entre as partes. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.

Coutinho, inclusive, esteve na Vila Belmiro ao lado de Neymar e Gabigol na vitória do Santos contra o Cruzeiro por 2 a 1, no último sábado (12). O meio-campista chegou à cidade de Santos na última sexta-feira (11) e realizou exames médicos antes da assinatura.

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Além do atacante, o clube também contratou Arthur, Rodinei, Lima e, mais recentemente, Everton Cebolinha para a sequência da temporada.

- Estou bem de estar chegando em um grande clube e estar retomando ao futebol. Claro, jogar no clube que o Pelé jogou, realmente é muito importante isso. E claro, jogar ao lado do Neymar que é um grande craque, um grande ídolo (...) tô ansioso, né?! Pra chegar, conhecer os meus companheiros e poder vestir essa camisa no estádio, na casa do Santos e representando o Santos - declarou Coutinho em fala para o canal do Clube.

Relação de Coutinho com Neymar

Neymar e Philippe Coutinho vão atuar juntos em um mesmo clube pela primeira vez, mas a amizade entre os dois é antiga. Os atletas se conhecem desde as categorias de base, quando atuaram juntos na Seleção Brasileira sub-16. Posteriormente, voltaram a dividir espaço na Seleção principal e foram convocados para a Copa do Mundo de 2022.

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O próprio camisa 10 demonstrou entusiasmo ao recepcionar Coutinho no CT Rei Pelé no último sábado (12), em vídeo publicado em seu perfil pessoal.

— Ai, meu Deus do Céu, se for um sonho eu não quero acordar! Eu não quero acordar! Seja bem-vindo — diz Neymar, abraçando um sorridente Coutinho.

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A contratação de Philippe Coutinho pelo Santos foi fechada na última quinta-feira (10), impulsionada pela proximidade entre as partes e pelo projeto apresentado pelo clube.

Neymar recebe Philippe Coutinho no vestiário do Santos
Neymar recebe Philippe Coutinho no vestiário do Santos (Reprodução/Instragram/neymarjr)

Saída de Coutinho do Vasco

Philippe Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato em fevereiro deste ano. O vínculo do jogador com o clube ia até o meio do ano. O Vasco tinha interesse em renovar com o atleta e já havia iniciado conversas com o estafe do jogador. Por isso, a decisão pegou os dirigentes do clube de surpresa.

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Cria de São Januário, Coutinho retornou ao clube em julho de 2024 cercado de expectativa e apoio. Nos primeiros seis meses após a volta, disputou 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No total, somando as duas passagens pelo Vasco, Coutinho disputou 81 jogos, sendo 72 como titular, marcou 17 gols e deu sete assistências. Coutinho não atua desde que deixou o Vasco. O jogador rescindiu contrato para cuidar da saúde mental, mas vem mantendo a forma física.

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