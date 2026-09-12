Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos bate o Cruzeiro e engata a terceira vitória seguida no Brasileirão

Rollheiser e Fabrício Bruno, contra, garantiram a vitória do Peixe na Vila Belmiro; Matheus Pereira diminuiu no final

PorRafaela CardosoSantos (SP)
12/09/2026 22:59
Favorite o Lance! no Google
Santos x Cruzeiro
Rollheiser comemora gol marcado em Santos x Cruzeiro (Foto: Andre Pera/Pera Photo Press/Folhapress)

O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, e engatou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe saíram no primeiro tempo, com Rollheiser e Fabrício Bruno, contra. Quase nos acréscimos, Matheus Pereira diminuiu para o time mineiro.

Com isso, a equipe de Cuca chegou a 35 pontos e saltou para a 10ª posição da tabela de classificação, enquanto a Raposa tem 42 e permanece em sexto lugar.

continua após a publicidade

➡️ Vídeo: Neymar e Gabigol assistem ao duelo entre Santos x Cruzeiro no camarote; Coutinho marca presença

Santos domina e abre vantagem

O Santos dominou todo o primeiro tempo e conseguiu ir para o intervalo com dois gols de vantagem. Sem Neymar e Gabigol, que assistiram ao duelo no camarote do estádio, quem fez uma boa estreia foi Everton Cebolinha, que iniciou entre os titulares e tentou o tempo todo balançar as redes. O Peixe criou várias oportunidades, mas só foi balançar as redes aos 27 minutos, quando Rollheiser aproveitou o rebote de chutes de Gabriel Bontempo e de Cebolinha para tocar para o fundo da rede. Quatro minutos depois, Rodinei escapou pela direita e cruzou para a área. Fabrício Bruno tentou afastar e tocou contra o próprio gol, dando o segundo gol. Vale destacar o goleiro Otávio, que impediu que o Peixe goleasse no primeiro tempo.

Segundo tempo

O Peixe não só terminou melhor como também voltou demonstrando superioridade. E Cebolinha continuava na tentativa de estufar a rede adversária. Aos 5 minutos, tentou mais uma vez, mas mandou para fora. Depois, foi a vez de Rollheiser e Arão desperdiçarem. Antes disso, no entanto, Brazão fez a defesa mais difícil da partida ao defender cabeceio de Matheus Pereira. Aos 30, Rony ainda teve sua chance quando saiu na cara do gol e mandou para fora. A partir daí, o ritmo da partida diminuiu, mas ainda deu tempo de Matheus Pereira, aos 44, diminuir o marcador. Lucho Rodríguez ajeitou para o atacante completar de canhota e vencer Brazão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos x Cruzeiro
(Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Aos 11 minutos do segundo tempo, um lance poderia ter mudado a história do jogo. O Peixe tinha vantagem de 2 a 0, quando Matheus Pereira tocou de cabeça e Gabriel Brazão fez uma defesa milagrosa para evitar o primeiro gol da Raposa. O lance fez com que a torcida santista gritasse o nome do arqueiro.

Deu aula 🏅

Apesar de não ter marcado o seu, Everton Cebolinha estreou bem. Entre os titulares, o novo camisa 7 alvinegro tentou de todas as formas e não se escondeu na partida, inclusive, foi substituído e deixou o gramado aplaudido pela torcida presente. Chegou pra cravar sua vaga entre os 11 jogadores de Cuca.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉

O time do Cruzeiro de forma geral ficou muito abaixo na partida, principalmente no primeiro tempo. Fabrício Bruno, inclusive, foi importante na vitória santista, já que tentou evitar que uma bola chegasse em Gabriel Bontempo e acabou mandando contra sua própria meta.

✅ Ficha técnica

Santos 🆚 Cruzeiro
Campeonato Brasileiro - 27ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
🥅 Gols: Rollheiser (27'/1°) (1x0), Fabrício Bruno (contra) (31'/2°) (2x0) e Matheus Pereira (44'/2°) (2x1)
🟨 Cartões amarelos: Cebolinha (SAN); Kaio Jorge, Fabrício Bruno e João Marcelo (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: -

continua após a publicidade

SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique (Oliva); João Schmidt, Bontempo (Miguelito) e Rollheiser (Lima); Rodinei, Cebolinha (Arthur Melo) e Rony (Thaciano).

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Gabriel Rojas; Lucas Romero (Wesley), Gerson (Zé Lucas), Mateus Henrique, Matheus Pereira, Arroyo (Lucho Rodríguez) e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cebolinha em sua estreia pelo Santos, no Campeonato Brasileiro

Santos

Cebolinha diz que 'está se sentindo em casa' no Santos e recebe elogios de Cuca

Há 1 minuto
Vitinho comemorando gol em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Botafogo

Vitinho valoriza gol, admite frustração e projeta reação do Botafogo

Há 38 minutos
Botafogo e Bragantino

Botafogo

Botafogo busca empate com Bragantino em jogo com expulsão e gol contra

Há 1 hora
Wallace Yan foi expulso em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Expulsão de Wallace Yan em Botafogo x Bragantino divide opiniões: 'Maluquice'

Há 1 hora
Dorival Júnior durante entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras.

São Paulo

Dorival assume responsabilidade por time reserva e explica ausência de Calleri: 'Risco grande'

Há 1 hora
Neymar e Gabigol

Santos

Vídeo: Neymar e Gabigol assistem ao duelo entre Santos x Cruzeiro no camarote; Coutinho marca presença

Há 1 hora
Mais LANCE!
Piquerez no chão após receber falta

Piquerez será reavaliado pelo Palmeiras após deixar o campo lesionado

Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Santos x Cruzeiro: Rollheiser e Fabrício Bruno marcam

Auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins durante a partida contra o São Paulo

Auxiliar lamenta ausência de Abel e defende rigor financeiro no Brasil

Vitinho marca o gol de empate entre Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Botafogo x Bragantino: Lucas Monzón, contra, e Vitinho marcam

Anúncio de Matias Viña no Cruzeiro

Viña desembarca e explica negociação com o Cruzeiro: 'Correria'

Dorival Júnior em Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Vitor Roque durante o clássico contra o São Paulo

Vitor Roque vibra com gol e desabafa após lesões: 'Não é fácil'

Vitor Roque comemora gol com assistência de Khellven durante a partida entre Palmeiras e São Paulo

Palmeiras vence São Paulo e assume a liderança provisória do Brasileirão

Ziyech no Nilton Santos

Botafogo apresenta Ziyech à torcida antes de jogo com o Bragantino pelo Brasileirão

Santos comemora gol marcado

Cuca faz mudanças na escalação do Santos para enfrentar o Cruzeiro; Cebolinha é titular

Vestiário do Cruzeiro na Vila Belmiro

Quatro meias? Confira escalação do Cruzeiro contra o Santos

vestiário do botafogo

Com retorno de titular, Botafogo está escalado para enfrentar o Bragantino

Vitão celebra gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Vitão celebra primeiro gol e momento especial no Atlético: 'Sonho realizado'