O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, e engatou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe saíram no primeiro tempo, com Rollheiser e Fabrício Bruno, contra. Quase nos acréscimos, Matheus Pereira diminuiu para o time mineiro.

Com isso, a equipe de Cuca chegou a 35 pontos e saltou para a 10ª posição da tabela de classificação, enquanto a Raposa tem 42 e permanece em sexto lugar.

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➡️ Vídeo: Neymar e Gabigol assistem ao duelo entre Santos x Cruzeiro no camarote; Coutinho marca presença

Santos domina e abre vantagem

O Santos dominou todo o primeiro tempo e conseguiu ir para o intervalo com dois gols de vantagem. Sem Neymar e Gabigol, que assistiram ao duelo no camarote do estádio, quem fez uma boa estreia foi Everton Cebolinha, que iniciou entre os titulares e tentou o tempo todo balançar as redes. O Peixe criou várias oportunidades, mas só foi balançar as redes aos 27 minutos, quando Rollheiser aproveitou o rebote de chutes de Gabriel Bontempo e de Cebolinha para tocar para o fundo da rede. Quatro minutos depois, Rodinei escapou pela direita e cruzou para a área. Fabrício Bruno tentou afastar e tocou contra o próprio gol, dando o segundo gol. Vale destacar o goleiro Otávio, que impediu que o Peixe goleasse no primeiro tempo.

Segundo tempo

O Peixe não só terminou melhor como também voltou demonstrando superioridade. E Cebolinha continuava na tentativa de estufar a rede adversária. Aos 5 minutos, tentou mais uma vez, mas mandou para fora. Depois, foi a vez de Rollheiser e Arão desperdiçarem. Antes disso, no entanto, Brazão fez a defesa mais difícil da partida ao defender cabeceio de Matheus Pereira. Aos 30, Rony ainda teve sua chance quando saiu na cara do gol e mandou para fora. A partir daí, o ritmo da partida diminuiu, mas ainda deu tempo de Matheus Pereira, aos 44, diminuir o marcador. Lucho Rodríguez ajeitou para o atacante completar de canhota e vencer Brazão.

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(Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Aos 11 minutos do segundo tempo, um lance poderia ter mudado a história do jogo. O Peixe tinha vantagem de 2 a 0, quando Matheus Pereira tocou de cabeça e Gabriel Brazão fez uma defesa milagrosa para evitar o primeiro gol da Raposa. O lance fez com que a torcida santista gritasse o nome do arqueiro.

Deu aula 🏅

Apesar de não ter marcado o seu, Everton Cebolinha estreou bem. Entre os titulares, o novo camisa 7 alvinegro tentou de todas as formas e não se escondeu na partida, inclusive, foi substituído e deixou o gramado aplaudido pela torcida presente. Chegou pra cravar sua vaga entre os 11 jogadores de Cuca.

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Ficou abaixo 📉

O time do Cruzeiro de forma geral ficou muito abaixo na partida, principalmente no primeiro tempo. Fabrício Bruno, inclusive, foi importante na vitória santista, já que tentou evitar que uma bola chegasse em Gabriel Bontempo e acabou mandando contra sua própria meta.

✅ Ficha técnica

Santos 🆚 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - 27ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Rollheiser (27'/1°) (1x0), Fabrício Bruno (contra) (31'/2°) (2x0) e Matheus Pereira (44'/2°) (2x1)

🟨 Cartões amarelos: Cebolinha (SAN); Kaio Jorge, Fabrício Bruno e João Marcelo (CRU)

🟥 Cartões vermelhos: -

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SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique (Oliva); João Schmidt, Bontempo (Miguelito) e Rollheiser (Lima); Rodinei, Cebolinha (Arthur Melo) e Rony (Thaciano).

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Gabriel Rojas; Lucas Romero (Wesley), Gerson (Zé Lucas), Mateus Henrique, Matheus Pereira, Arroyo (Lucho Rodríguez) e Kaio Jorge.

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🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)