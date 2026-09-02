O Santos anunciou a contratação do lateral-direito Rodinei, que estava no Olympiacos, da Grécia, desde 2023. O jogador tinha vínculo até junho de 2027, porém foi liberado pelo clube. O contrato com o Peixe se estende até dezembro de 2027.

— É uma felicidade muito grande poder vestir a camisa de um clube gigantesco como o Santos FC. Estou chegando com muita vontade e sabendo da responsabilidade que é vestir essa camisa. Espero corresponder dentro de campo e, junto com meus companheiros, dar muitas alegrias para a torcida, pois sei que eles merecem sorrir — declarou Rodinei.

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No início da semana, o Santos já havia anunciado a contratação do volante Arthur, de 30 anos. O Peixe não precisou arcar com custos de transferência, já que o atleta rescindiu recentemente seu contrato com a Juventus, da Itália, e estava livre no mercado. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.

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O acerto do Santos com Rodinei só foi possível depois que o clube quitou o transfer ban imposto pela Fifa devido a uma pendência financeira com o Monaco, da França, referente à contratação do volante Jean Lucas, realizada em 2023, no valor de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões). A operação foi viabilizada em parceria com a NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem de Neymar, que aportou o montante necessário para encerrar a punição.

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Rodinei se destacou no Flamengo e no futebol europeu

No futebol brasileiro, Rodinei viveu seu momento de maior projeção com a camisa do Flamengo, clube que defendeu por seis anos. Pelo Rubro-Negro, construiu uma trajetória vitoriosa e conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, torneio em que foi um dos principais nomes da equipe no título de 2022. Em 2020, em rápida passagem por empréstimo pelo Internacional, o lateral também foi titular na campanha do vice-campeonato nacional.

Vendido ao Olympiacos no final de 2022, a ida do lateral para o futebol grego manteve o atleta em alta. Logo em sua primeira temporada na Europa, Rodinei foi eleito para a seleção do campeonato local. Já na jornada 2023/24, o brasileiro alcançou um feito histórico ao conquistar a Conference League, competição continental de clubes da Uefa. Sua última partida foi no dia 22 de agosto, contra o Atromitos.

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