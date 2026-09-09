Santos anuncia contratação de Everton Cebolinha; veja detalhes

O Santos acertou, nesta quarta-feira (9), a contratação do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo, o quarto reforço do time nesta janela de transferências. O jogador de 30 anos iniciou as negociações com o clube Alvinegro nesta semana e assinou contrato válido até o final desta temporada, assim como aconteceu com os recém-contratados Arthur e Lima.

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O atacante rescindiu com o Flamengo, com quem tem contrato até dezembro, para poder assinar com o Peixe. A reportagem também apurou que há uma cláusula em que as partes podem renovar o contrato por mais dois anos.

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Cebolinha estava com a delegação rubro-negra em Belém, quando o Flamengo jogou com o Remo, pelo Brasileirão. No entanto, o jogador foi liberado da viagem de Quito, onde o time carioca jogará as quartas de final da Libertadores. Ele desembarcou em São Paulo na noite de terça-feira (9) para realizar exames médicos no CT Rei Pelé, em Santos.

O atacante tem 12 jogos no Brasileirão, número limite para poder trocar de equipe ainda nesta temporada e disputar a competição.

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Cebolinha no título da Libertadores do Flamengo de 2022 (Foto: Divulgação/Flamengo)



