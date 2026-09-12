O Santos conquistou mais uma vitória importante no Brasileirão ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da competição. O confronto também marcou a estreia do atacante Everton Cebolinha, que chegou ao clube nesta semana, iniciou o duelo entre os titulares de Cuca e teve um bom desempenho em campo.

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— Estou me sentindo em casa desde que eu cheguei. São poucos dias. Já tinha jogado com metade do elenco. Isso facilita muito a adaptação. Me senti muito bem hoje, apesar de fazer um tempo que eu não começava uma partida, eu acho que dois meses. Me senti muito bem — avaliou o camisa 7 do Peixe.

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Os números do camisa 7 santista teve um aproveitamento de 83% nos passes certos: 43 de 52 tentativas, segundo dados do Sofascore. Além disso, foram duas finalizações certas de oito tentativas durante o tempo em que ficou em campo. O jogador foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo.

— Na metade do segundo tempo, deu uma abafa, que é normal pelo tempo sem estar iniciando. Estou me sentindo em casa, com a camisa do Santos, na Vila Belmiro, é muito especial. Começando com o pé direito, com a vitória. Faltou o gol. Tinha até falado na minha apresentação, da ansiedade de querer fazer o gol. Hoje não saiu, mas tenho certeza que logo logo vai sair — finalizou Cebolinha, após a partida entre Santos e Cruzeiro.

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Cuca elogia estreia de Cebolinha

— O Everton Cebolinha fez uma grande estreia: driblou, finalizou, recompôs... exatamente o que a gente imaginava. Ele está de parabéns — elogiou o técnico Cuca, durante entrevista coletiva.

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