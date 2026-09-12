Cebolinha diz que 'está se sentindo em casa' no Santos e recebe elogios de Cuca
Camisa 7 do Santos estreou como titular na vitória do Santos sobre o Cruzeiro
O Santos conquistou mais uma vitória importante no Brasileirão ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da competição. O confronto também marcou a estreia do atacante Everton Cebolinha, que chegou ao clube nesta semana, iniciou o duelo entre os titulares de Cuca e teve um bom desempenho em campo.
Vídeo: Neymar e Gabigol assistem ao duelo entre Santos x Cruzeiro no camarote; Coutinho marca presença
➡️ Vídeo: Neymar e Gabigol assistem ao duelo entre Santos x Cruzeiro no camarote; Coutinho marca presença
— Estou me sentindo em casa desde que eu cheguei. São poucos dias. Já tinha jogado com metade do elenco. Isso facilita muito a adaptação. Me senti muito bem hoje, apesar de fazer um tempo que eu não começava uma partida, eu acho que dois meses. Me senti muito bem — avaliou o camisa 7 do Peixe.
Os números do camisa 7 santista teve um aproveitamento de 83% nos passes certos: 43 de 52 tentativas, segundo dados do Sofascore. Além disso, foram duas finalizações certas de oito tentativas durante o tempo em que ficou em campo. O jogador foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo.
— Na metade do segundo tempo, deu uma abafa, que é normal pelo tempo sem estar iniciando. Estou me sentindo em casa, com a camisa do Santos, na Vila Belmiro, é muito especial. Começando com o pé direito, com a vitória. Faltou o gol. Tinha até falado na minha apresentação, da ansiedade de querer fazer o gol. Hoje não saiu, mas tenho certeza que logo logo vai sair — finalizou Cebolinha, após a partida entre Santos e Cruzeiro.
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Cuca elogia estreia de Cebolinha
— O Everton Cebolinha fez uma grande estreia: driblou, finalizou, recompôs... exatamente o que a gente imaginava. Ele está de parabéns — elogiou o técnico Cuca, durante entrevista coletiva.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Santos
Cuca explica esquema tático e elogia atuação do Santos: 'Fizemos valer a força do grupo'Há 1 minuto
Futebol Nacional
Santos bate o Cruzeiro e engata a terceira vitória seguida no BrasileirãoHá 1 hora
Santos
Vídeo: Neymar e Gabigol assistem ao duelo entre Santos x Cruzeiro no camarote; Coutinho marca presençaHá 2 horas
Futebol Nacional
Veja gols em Santos x Cruzeiro: Rollheiser e Fabrício Bruno marcamHá 2 horas
Santos
Cuca faz mudanças na escalação do Santos para enfrentar o Cruzeiro; Cebolinha é titularHá 4 horas
Santos
Gerente da base do Santos, Elano celebra convocação de Meninos da VilaHá 11 horas
Mais LANCE!