Torcedores mandam recado a Coutinho, novo reforço do Santos

Nesta segunda-feira (14), o Santos anunciou, por meio das redes sociais, a chegada de Philippe Coutinho, com contrato válido até o fim da temporada. As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que foi fundamental para o andamento da conversa. Com a chegada, diversos torcedores usaram as redes sociais para enviar mensagens ao recém-chegado na Vila.

O meio-campista chegou à cidade de Santos na última sexta-feira (11) e realizou exames médicos antes da assinatura.

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Reação de torcedores com a chegada de Coutinho ao Santos

Relação de Coutinho com Neymar

Texto de Vinícius Espirito Santo Spada

Neymar e Philippe Coutinho vão atuar juntos no mesmo clube pela primeira vez, mas a amizade entre os dois é antiga. Os atletas se conhecem desde as categorias de base, quando jogaram juntos na Seleção Brasileira sub-16. Posteriormente, voltaram a dividir espaço na Seleção principal e foram convocados para a Copa do Mundo de 2022.

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O próprio camisa 10 demonstrou entusiasmo ao receber Coutinho no CT Rei Pelé no último sábado (12), em vídeo publicado em seu perfil pessoal.

— Ai, meu Deus do Céu, se for um sonho eu não quero acordar! Eu não quero acordar! Seja bem-vindo — diz Neymar, abraçando um sorridente Coutinho.

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A contratação de Philippe Coutinho pelo Santos foi concretizada na última quinta-feira (10), impulsionada pela proximidade entre as partes e pelo projeto apresentado pelo clube.

Saída de Coutinho do Vasco

Cria de São Januário, Coutinho retornou ao clube em julho de 2024 cercado de expectativa e apoio. Nos primeiros seis meses após a volta, disputou 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No total, somando as duas passagens pelo Vasco, Coutinho disputou 81 jogos, sendo 72 como titular, marcou 17 gols e deu sete assistências. Coutinho não atua desde que deixou o Vasco. O jogador rescindiu o contrato para cuidar da saúde mental, mas vem mantendo a forma física.

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