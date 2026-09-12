Veja gols em Santos x Cruzeiro: Rollheiser e Fabrício Bruno marcam

Santos e Cruzeiro estão se enfrentando neste sábado (12), a partir das 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Rollheiser marca no primeiro tempo após jogada de Bontempo.

Aos 27 minutos da primeira etapa, Igor Vinicius rouba a bola e lança Gabriel Bontempo no lado esquerdo. Ele chama dois marcadores para dançar, puxa para lá e para cá e tenta finalizar. A bola desvia e sobra para Everton Cebolinha, que enche o pé. No rebote do chute, Rollheiser aproveita e manda para o gol para abrir o placar.

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Veja o gol:

Rony domina no meio e serve Rodinei escapando pela direita. Ele cruza para a área e Fabricio Bruno tenta evitar que a bola chegue em Gabriel Bontempo, mas manda para o próprio gol. Com gol contra do Cruzeiro, Santos amplia o placar.

Veja o segundo gol:

O Santos é o 13° colocado na tabela de classificação, com 32 pontos, enquanto o Cruzeiro vive uma situação mais confortável, em quarto lugar, com 42.

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Como chegam Santos e Cruzeiro

O time de Cuca viveu um longo período de instabilidade nas competições que disputa. Apesar de eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, venceu o primeiro jogo contra ao Atlético-MG, pela Sul-Americana, nesta semana, e vem de duas vitórias no Brasileirão.

Já a Raposa vem em uma crescente no Brasileirão, venceu a última partida e briga para melhorar sua classificação na tabela. Agora, é a única competição restante ao time mineiro, que foi eliminado recentemente na Copa do Brasil pelo rival Atlético-MG e também caiu nas oitavas de final da Libertadores.

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✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 27ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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