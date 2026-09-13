Comentarista de arbitragem aponta erro grave em Palmeiras x São Paulo
Renata Ruel avaliou que árbitro e VAR erraram ao não expulsar Larson
O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0, no sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, mas a arbitragem de Rafael Klein também foi alvo de reclamações dos torcedores tricolores. O principal motivo foi a diferença de critério em dois lances de entradas duras durante o Choque-Rei.
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O zagueiro Luis Osorio recebeu cartão vermelho ainda no fim do primeiro tempo após atingir Joaquín Piquerez com as travas da chuteira. Para Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, a expulsão do jogador tricolor foi correta.
— Palmeiras e São Paulo com lances semelhantes e critérios diferentes. Expulsão do Luis Osorio é correta, vem por cima, atinge com trava da chuteira. Tem uso de força excessiva e é para cartão vermelho. Árbitro acertou — afirmou, Renata.
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Na segunda etapa, porém, Larson, do Palmeiras, se envolveu em um lance com Iago e recebeu apenas cartão amarelo. Na avaliação de Renata Ruel, a entrada também poderia ter resultado em expulsão.
— Por mais que não sejam lances iguais, o Larson vem por baixo, acredito até que tenha um toque na bola, mas tocar na bola é só um elemento a ser analisado — analisou.
A comentarista destacou ainda que a intensidade da entrada e a consequência para o adversário deveriam ter sido consideradas pela arbitragem.
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— A gente tem que analisar o contexto, e ele vem também com uso de força excessiva, também tem uma entorse na perna do adversário e também pratica o jogo brusco grave — completou.
Para Renata Ruel, tanto Rafael Rodrigo Klein quanto o VAR falharam ao não recomendar a expulsão de Larson.
— Para o Larson, só cartão amarelo. Errou o VAR, errou o árbitro ao não expulsar o Larson, mas só o Osorio. Você tem lances semelhantes, com critérios diferentes e erros gritantes da arbitragem — concluiu.
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