Comentarista de arbitragem aponta erro grave em Palmeiras x São Paulo

O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0, no sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, mas a arbitragem de Rafael Klein também foi alvo de reclamações dos torcedores tricolores. O principal motivo foi a diferença de critério em dois lances de entradas duras durante o Choque-Rei.

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O zagueiro Luis Osorio recebeu cartão vermelho ainda no fim do primeiro tempo após atingir Joaquín Piquerez com as travas da chuteira. Para Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, a expulsão do jogador tricolor foi correta.

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— Palmeiras e São Paulo com lances semelhantes e critérios diferentes. Expulsão do Luis Osorio é correta, vem por cima, atinge com trava da chuteira. Tem uso de força excessiva e é para cartão vermelho. Árbitro acertou — afirmou, Renata.

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Osorio é expulso após entrada dura em Piquerez em Palmeiras e São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Na segunda etapa, porém, Larson, do Palmeiras, se envolveu em um lance com Iago e recebeu apenas cartão amarelo. Na avaliação de Renata Ruel, a entrada também poderia ter resultado em expulsão.

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— Por mais que não sejam lances iguais, o Larson vem por baixo, acredito até que tenha um toque na bola, mas tocar na bola é só um elemento a ser analisado — analisou.

A comentarista destacou ainda que a intensidade da entrada e a consequência para o adversário deveriam ter sido consideradas pela arbitragem.

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— A gente tem que analisar o contexto, e ele vem também com uso de força excessiva, também tem uma entorse na perna do adversário e também pratica o jogo brusco grave — completou.

Para Renata Ruel, tanto Rafael Rodrigo Klein quanto o VAR falharam ao não recomendar a expulsão de Larson.

— Para o Larson, só cartão amarelo. Errou o VAR, errou o árbitro ao não expulsar o Larson, mas só o Osorio. Você tem lances semelhantes, com critérios diferentes e erros gritantes da arbitragem — concluiu.

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