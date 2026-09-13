Torcida do Flamengo reage à estreia de Cebolinha pelo Santos
Rollheiser e Fabrício Bruno, contra, garantiram a vitória do Peixe na Vila Belmiro
Everton Cebolinha estreou com a camisa do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste sábado (12), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante, que foi anunciado pelo Peixe na última quarta-feira (9), teve participação ativa no ataque e criou boas oportunidades durante a partida, mas deixou o campo com uma notícia ruim: estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo, ficando suspenso para o duelo contra o Remo, no próximo sábado (19), em Belém.
A atuação do jogador repercutiu entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. Enquanto alguns destacaram a qualidade técnica de Cebolinha e atribuíram sua passagem pelo clube carioca principalmente às lesões, outros aproveitaram a suspensão para ironizar a situação.
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Veja a repercussão:
Ele é muito bom. Só não teve sequência e só não foi titular, no Flamengo, por conta de suas lesões.— FLAdeni (@denisongui) September 13, 2026
e 0 gols. Exatamente como estava no Flamengo. Na individualidade, cortava e chutava de qualquer lugar— rodrigo souza (@imrodrigosouza) September 13, 2026
Viciado em descansar HAHAHAHAHAHA— O PRIMEIRO TETRA (@Rubronegro_81) September 13, 2026
Já chegou descansando kkkk viciado nisso— Luiz Fernando 🔴⚫️ (@luizfernandoeu) September 13, 2026
Tá vendo ? Sempre foi assim . Quando não é lesão , é suspensão. Mas no Flamengo ele não teve muitas oportunidades 🤣🤣🤣— Isso aqui é Flamengo ❤🖤 (@edagd_monta) September 13, 2026
Como foi a estreia de Cebolinha?
Cebolinha começou a partida entre os titulares e participou de algumas das principais jogadas ofensivas do Santos. Aos 27 minutos do primeiro tempo, após passe de Gabriel Bontempo, o atacante finalizou firme e obrigou o goleiro do Cruzeiro a trabalhar. No rebote, Rollheiser aproveitou para abrir o placar.
O Santos ampliou aos 31 minutos, quando Fabrício Bruno acabou marcando contra. Cebolinha continuou participando das ações ofensivas na segunda etapa e teve nova oportunidade nos primeiros minutos.
Apesar da pressão do Cruzeiro no segundo tempo, o Santos conseguiu segurar a vantagem. Matheus Pereira descontou aos 44 minutos, mas o Peixe garantiu a vitória por 2 a 1.
Com o resultado, o Santos chegou aos 35 pontos e assumiu a 10ª posição do Campeonato Brasileiro.
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Cebolinha desfalca o Santos contra o Remo
Além da boa estreia, Cebolinha também recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão. O atacante será desfalque do Santos contra o Remo, no sábado (19), em Belém.
Antes disso, porém, o Peixe terá um compromisso pela Copa Sul-Americana. O Santos enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final. A equipe paulista venceu a partida de ida por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal.
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