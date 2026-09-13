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Torcida do Flamengo reage à estreia de Cebolinha pelo Santos

Rollheiser e Fabrício Bruno, contra, garantiram a vitória do Peixe na Vila Belmiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 06:10
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Cebolinha em sua estreia pelo Santos, no Campeonato Brasileiro
Cebolinha em sua estreia pelo Santos, no Campeonato Brasileiro (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Everton Cebolinha estreou com a camisa do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste sábado (12), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante, que foi anunciado pelo Peixe na última quarta-feira (9), teve participação ativa no ataque e criou boas oportunidades durante a partida, mas deixou o campo com uma notícia ruim: estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo, ficando suspenso para o duelo contra o Remo, no próximo sábado (19), em Belém.

A atuação do jogador repercutiu entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. Enquanto alguns destacaram a qualidade técnica de Cebolinha e atribuíram sua passagem pelo clube carioca principalmente às lesões, outros aproveitaram a suspensão para ironizar a situação.

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Veja a repercussão:

Como foi a estreia de Cebolinha?

Cebolinha começou a partida entre os titulares e participou de algumas das principais jogadas ofensivas do Santos. Aos 27 minutos do primeiro tempo, após passe de Gabriel Bontempo, o atacante finalizou firme e obrigou o goleiro do Cruzeiro a trabalhar. No rebote, Rollheiser aproveitou para abrir o placar.

O Santos ampliou aos 31 minutos, quando Fabrício Bruno acabou marcando contra. Cebolinha continuou participando das ações ofensivas na segunda etapa e teve nova oportunidade nos primeiros minutos.

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Apesar da pressão do Cruzeiro no segundo tempo, o Santos conseguiu segurar a vantagem. Matheus Pereira descontou aos 44 minutos, mas o Peixe garantiu a vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o Santos chegou aos 35 pontos e assumiu a 10ª posição do Campeonato Brasileiro.

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 Cebolinha foi anunciado no Santos, na última quarta-feira (9)
 Cebolinha foi anunciado no Santos, na última quarta-feira (9) (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Cebolinha desfalca o Santos contra o Remo

Além da boa estreia, Cebolinha também recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão. O atacante será desfalque do Santos contra o Remo, no sábado (19), em Belém.

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Antes disso, porém, o Peixe terá um compromisso pela Copa Sul-Americana. O Santos enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final. A equipe paulista venceu a partida de ida por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal.

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