Cuca faz mudanças na escalção do Santos para enfrentar o Cruzeiro; Cebolinha é titular
Equipes de Santos e Cruzeiro se enfrentam logo mais, às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão
O Santos está pronto para encarar o Cruzeiro neste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Depois de duas vitórias consecutivas no Nacional, o Peixe tenta manter o embalo e alcançar o terceiro triunfo seguido, apesar dos desfalques nesta partida.
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Para esta partida, o técnico Cuca fez algumas mudanças na escalação, principalmente do meio para frente. O lateral-direito Rodinei, titular no confronto da Sul-Americana, seguirá entre os titulares, mas dessa vez no ataque. Igor Vinícius retorna à lateral-direita. Uma novidade é Everton Cebolinha, relacionado pela primeira vez e que também aparece na equipe que inciará o confronto desta noite.
Escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique; João Schmidt, Bontempo e Rollheiser; Rodinei, Cebolinha e Rony.
Pendurados: João Paulo, Luan Peres, Gabriel Menino, Willian Arão, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Thaciano.
Desfalques
Principal nome do Santos, o atacante Neymar, com lesão muscular, segue como baixa. Assim como Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal, que nem sequer foram relacionados para a partida desta noite. Além dos três, outros dois jogadores não poderão atuar contra o Cruzeiro: Gabigol e Escobar, por suspensão. O camisa 9, no entanto, não poderia entrar em campo por ter sido emprestado pelo Cruzeiro.
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Retrospecto do Santos contra o Cruzeiro
79 jogos
27V | 21E | 31D
43% de aproveitamento
111 gols marcados (1.4 p/ jogo)
108 gols sofridos (1.4 p/ jogo)
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