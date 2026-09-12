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Cuca faz mudanças na escalção do Santos para enfrentar o Cruzeiro; Cebolinha é titular

Equipes de Santos e Cruzeiro se enfrentam logo mais, às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSantos (SP)
12/09/2026 20:07
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Santos comemora gol marcado
Santos e Cruzeiro se enfrentam na Vila Belmiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O Santos está pronto para encarar o Cruzeiro neste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Depois de duas vitórias consecutivas no Nacional, o Peixe tenta manter o embalo e alcançar o terceiro triunfo seguido, apesar dos desfalques nesta partida.

➡️ Desfalcado, Santos encara o Cruzeiro em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão

Para esta partida, o técnico Cuca fez algumas mudanças na escalação, principalmente do meio para frente. O lateral-direito Rodinei, titular no confronto da Sul-Americana, seguirá entre os titulares, mas dessa vez no ataque. Igor Vinícius retorna à lateral-direita. Uma novidade é Everton Cebolinha, relacionado pela primeira vez e que também aparece na equipe que inciará o confronto desta noite.

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Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique; João Schmidt, Bontempo e Rollheiser; Rodinei, Cebolinha e Rony.

Pendurados: João Paulo, Luan Peres, Gabriel Menino, Willian Arão, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Thaciano.

Desfalques

Principal nome do Santos, o atacante Neymar, com lesão muscular, segue como baixa. Assim como Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal, que nem sequer foram relacionados para a partida desta noite. Além dos três, outros dois jogadores não poderão atuar contra o Cruzeiro: Gabigol e Escobar, por suspensão. O camisa 9, no entanto, não poderia entrar em campo por ter sido emprestado pelo Cruzeiro.

➡️ Neymar promove reencontro da última geração campeã da Seleção no Santos

Retrospecto do Santos contra o Cruzeiro

79 jogos
27V | 21E | 31D
43% de aproveitamento
111 gols marcados (1.4 p/ jogo)
108 gols sofridos (1.4 p/ jogo)

Cuca, técnico do Santos, durante partida contra o Palmeiras.
Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress


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